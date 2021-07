Auricolari wireless, così son REGALATI: solo 10,8€

Ci sono offerte in cui a fare la differenza è, in modo determinante, il prezzo. Quando non hai aspettative particolari se non la necessità di avere un device che funzioni, che faccia il suo dovere e che ti consenta di risparmiare, sconti del 56% e coupon aggiuntivi non possono che essere sirene da ascoltare. Se dunque ODEC offre auricolari wireless a soli 10,8 euro, inevitabilmente hai sotto mano l'occasione della giornata.

Ma il tempo scorre e le scorte vengono meno. La clessidra corre, dunque devi decidere ora. Puoi acquistare le Airpods a 119 euro o Buds a 94 euro, ma la realtà è che ben sai di non aver bisogno di investimenti simili. E allora ecco le ODEC a 10,8 euro grazie ad un duplice sconto:

-56% per l'offerta lampo di oggi

-10% applicando l'apposito coupon

Il mercato degli auricolari wireless è ormai estremamente intasato, con una pressione ossessiva sul prezzo che ha portato una parte dell'offerta a mantenere prezzi elevati a fronte di specifiche più raffinate su musica e utilizzi di alto profilo; il resto del mercato è stato compresso verso il basso, ma dovendo sostenere la qualità dell'offerta per non essere spinti fuori dalle recensioni negative. In questo caso i voti sono infatti positivi ed a fare la differenza è quell'incredibile sconto che abbatte il prezzo da 26,99 a 10,8€: solo pochi mesi fa non era pensabile trovare auricolari senza fili a cifre di questo rango.

Le specifiche descrivono un prodotto solido: altoparlante da 12mm, Bluetooth 5.0, certificazione IPX5, batteria da 450mAh (4,5 ore di autonomia) e custodia che può ricaricare fino a 5 volte le due unità. E tutto ciò per pochi euro, ma solo per poche ore ancora. Chi ha le idee chiare su ciò a cui gli servono gli auricolari wireless, può servirsi partendo da qui.