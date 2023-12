Sconto 55% su Movavi Video Suite 2024+Photo Editor

Movavi ha rinnovato i propri strumenti per l’editing dei contenuti multimediali, in vista del nuovo anno, lanciando Video Suite 2024. Oggi è in sconto del 55% con abbinato Photo Editor, un software utile per la modifica delle immagini. Vediamo quali sono i punti di forza del pacchetto.

L’offerta su Movavi Video Suite 2024 e Photo Editor

Disponibile per computer con sistema operativo Windows e macOS, Video Suite può contare su 120 milioni di download (è possibile scaricare gratuitamente la versione di prova) e sul supporto a 13 lingue. Include tutto ciò che serve per effettuare il montaggio, per applicare filtri e transizioni, per rimuovere i disturbi e per ottimizzare il comparto audio. Inoltre, non mancano tool per l’upscaling, la rimozione dello sfondo e la masterizzazione dei dischi. Altri dettagli sono riportati nella pagina dedicata.

Insomma, c’è tutto ciò che serve per creare filmati in base alle proprie esigenze. Tra i punti di forza, i requisiti hardware alla portata anche dei PC e dei Mac meno recenti, un vantaggio da tenere in considerazione. La versione completa dell’applicativo è in offerta a 67,95 euro invece di 121,85 euro, scegliendo la sottoscrizione annuale.

È possibile optare per il pacchetto che include Movavi Video Suite 2024 e Photo Editor al prezzo finale di 77,95 euro invece di 173,95 euro come da listino, grazie allo sconto del 55% proposto oggi.

Ricordiamo che la software house propone altre soluzioni per l’editing dei contenuti multimediali come Screen Recorder e Video Converter, utili rispettivamente per la registrazione dello schermo e per la conversione dei filmati. Per saperne di più rimandiamo al sito ufficiale.

Lo sviluppatore assicura la possibilità di richiedere e ottenere un rimborso completo della spesa entro 30 giorni dall’acquisto. Il pagamento può essere eseguito con PayPal o carte di credito. Maggiori informazioni sono consultabili sulla pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.