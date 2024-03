Mozilla chiede a Meta di non chiudere CrowdTangle

Mozilla e altri firmatari di una lettera aperta hanno chiesto a Meta di non abbandonare CrowdTangle, in quanto non esiste al momento nessun tool che offra le stesse funzionalità. L’azienda di Menlo Park ha annunciato il 14 marzo che il servizio verrà chiuso il 14 agosto e sostituito con Meta Content Library.

Content Library non è come CrowdTangle

CrowdTangle è un tool usato da ricercatori e giornalisti per tracciare la diffusione dei contenuti pubblici su Facebook e Instagram. Può quindi essere utile per monitorare l’integrità delle elezioni in tutto il mondo, in particolare la disinformazione politica.

Mozilla e gli altri firmatari della lettera chiedono quindi a Meta di mantenere attivo CrowdTangle fino a gennaio 2025. L’azienda di Menlo Park dovrebbe inoltre aggiungere a Content Library tutte le funzionalità di CrowdTangle, prima della sua chiusura.

Meta ha giustificato l’abbandono del tool con la necessità di rispettare il Digital Services Act (DSA). Uno degli obblighi della legge europea è infatti quello di consentire ai ricercatori di accedere ai dati pubblici delle piattaforme. Mozilla sottolinea che Content Library non supporta alcune funzionalità utili per il monitoraggio in tempo reale.

Inoltre, l’accesso a Content Library è attualmente riservato a pochi ricercatori. Migliaia di giornalisti e organizzazioni non possono usare il nuovo sistema. Andy Stone, portavoce di Meta, ha comunicato su X che le organizzazioni non-profit possono chiedere l’accesso a Content Library. Inoltre, il nuovo tool permette di accedere a più dati rispetto a CrowdTangle.