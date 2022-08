Mozilla Firefox 104: update di sicurezza per il browser

Mozilla ha annunciato un nuovo aggiornamento per il proprio browser Firefox, la cui release porta così la nuova edizione al numero 104. Nella nuova versione sono stati inseriti alcuni piccoli aggiornamenti sulla gestione di colori e shortcut, nonché la piena compatibilità con i sottotitoli Disney+ in modalità PiP, ma l’aspetto più importante è quello relativo agli update di sicurezza.

Firefox 104

Secondo quanto indicato anche dall’agenzia per la cybersicurezza nazionale, l’update è etichettato di colore arancione (stima di impatto: “Alto”) in virtù della gravità delle vulnerabilità riscontrate tanto in Firefox, quanto in Firefox ESR ed in Thunderbird. I rischi riscontrati sono di diversa natura:

Arbitrary Code Execution

Denial of Service

Spoofing

Security Restrictions Bypass

Ad essere coinvolte sono tutte le versioni di Firefox precedenti a quella odierna, il che impone una rapida gestione degli aggiornamenti da parte di tutti gli utenti utilizzanti il browser con il Panda Rosso.

Firefox è oggi utilizzato in Italia da un utente ogni dieci. La quota si è dimezzata nel giro di un anno, ma negli ultimi mesi è rimasta estremamente stabile e parificata a quella di Edge e Safari. Chrome gode oggi di una quota dominante superiore al 67%.

