Mozilla Firefox 134 beta migliora i gesti touch su Linux

Dopo il rilascio in versione stabile di Mozilla Firefox 133, gli sviluppatori sono ora concentrati nello sviluppo di Firefox 134, il quale è già disponibile in versione beta con alcune novità che riguardano i controlli touch screen per i dispositivi mobili che utilizzano Linux come sistema operativo e altro.

Mozilla Firefox 134 beta: le novità della prossima versione

Mozilla Firefox 134 non sembra essere una versione dotata di grandi novità, considerata la sola presenza del supporto per i gesti che permetteranno su Linux di fermare azioni, come lo scorrimento di pagine, tenendo poggiate due dita sullo schermo. La funzionalità era inizialmente pensata per la versione 133, ma degli ulteriori test necessari hanno obbligato gli sviluppatori a ritardarne l’implementazione nella prossima versione.

A parte ciò, i cambiamenti della prossima versione riguarderanno anche la specifica HTML del modello, per l’attivazione temporanea dell’utente, al fine di rendere il blocco dei pop-up meno rigoroso nei casi in cui le precedenti versioni erano eccessivamente aggressive, riducendo i prompt di blocco errati, come spiegano testualmente gli sviluppatori.

Firefox 134 implementerà anche il supporto hardware per lo standard di compressione HEVC (High Efficiency Video Coding) su Windows, mentre per quanto riguarda gli sviluppatori sarà presente il supporto per il metodo statico ” RegExp.escape()”, il quale può essere utilizzato per evitare qualsiasi potenziale carattere di sintassi regex in una stringa, in modo da restituire una stringa che è possibile utilizzare in sicurezza come modello letterale per il costruttore “RegExp()”. Oltre a ciò, sarà anche presente il metodo “Promise.try()”, con cui si può usare la semantica delle promesse “( .then(), .catch())” in modo da poter gestire il risultato relativo a qualsiasi tipologia di metodo, oltre al supporto per “Intl.DurationFormat” per la formattazione delle durate in base alle impostazioni locali.

Sulla beta della versione 134 torna nuovamente l’attesa funzionalità di blocco per i banner dei cookie, con cui è possibile rifiutarli tutti in automatico, insieme a una nuova opzione “Mostra termini di ricerca nella barra degli indirizzi nelle pagine dei risultati” nelle impostazioni di ricerca.

Firefox 134 verrà rilasciato in versione stabile il 7 gennaio del 2025. Chi vuole provarlo in anteprima può scaricare la beta dal sito ufficiale.