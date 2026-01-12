Mozilla Firefox 147: tutte le novità del browser

Mozilla ha pubblicato la nuova versione del browser sui server FTP. Non è stata ancora aggiornata la pagina con le note di rilascio, ma sono già note le principali novità di Firefox 147 per Windows, macOS e Linux, in quanto presenti nella versione beta.

Novità di Firefox 147

Come già accaduto in passato, Mozilla ha pubblicato gli installer di Firefox 147 sui server FTP. Gli utenti possono scaricarli manualmente e procedere all’installazione del browser, ma è preferibile attendere la disponibilità ufficiale del 13 gennaio (quando sarà possibile anche scaricare l’aggiornamento tramite la funzionalità integrata), in quanto potrebbero esserci bug dell’ultimo minuto.

Alcune novità permettono di migliorare le prestazioni. Firefox 147 supporta Compression Dictionaries, un meccanismo che riduce significativamente il numero di byte trasferiti per caricare una pagina. Ciò velocizza il caricamento, soprattutto per gli utenti con larghezza di banda limitata. Molti siti importanti utilizzano già questa funzionalità.

Mozilla ha inoltre migliorato la decodifica hardware con le GPU AMD che supportano la tecnica zero copy video. Il supporto per WebGPU è stato invece attivato per tutte le versioni di macOS sui dispositivi con processori Apple.

Per quanto riguarda la sicurezza ci sono due novità importanti. Firefox 147 supporta la versione 5 del protocollo Safe Browsing e impedisce l’accesso alle risorse di rete locale da parte dei siti web se è attiva l’impostazione Restrittiva della Protezione antitracciamento avanzata.

In Firefox 147 è stata aggiunta una funzionalità disponibile finora tramite Firefox Labs. Quando si cambia scheda viene aperta automaticamente una finestra del Picture-in-Picture per la riproduzione del video presente nella scheda precedente. Le opzioni relative alle schede nelle impostazioni sono state suddivise in tre categorie (apertura, interazione e chiusura).

La novità più interessante su Linux è il supporto per la XDG Base Directory Specification di Freedesktop.org. In pratica, Firefox copia i suoi file nelle stesse directory delle altre app Linux (solo per installazioni pulite o nuovi profili).