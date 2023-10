Mozilla Firefox: bug risolto su Mac dopo 22 anni

Ben 22 anni fa è stata fatta la scoperta del bug 148624 sul browser Internet Mozilla Suite su Mac, che a quel tempo non si chiamava ancora Mozilla Firefox, ma per quanto inverosimile possa risultare, in special modo in virtù delle portentose funzionalità che vengono man mano implementate, soltanto adesso, nel 2023, si è giunti alla risoluzione.

Mozilla Firefox: risolto il bug 148624 dopo 22 anni

Tutto ha avuto inizio quando un utente riscontrò una persistente tooltip dopo aver posizionato il cursore del mouse su un collegamento Web e da allora il bug non è stato mai risolto, fino a quanto, un mese fa, Yifan Zhu, uno studente di primo anno di dottorato di Ingegneria presso l’Università di Standford, ha deciso di mettere un punto alla cosa, tutt’altro che rischiosa, sia ben chiaro, ma decisamente fastidiosa.

Prima di cominciare l’analisi del bug, Zhu non aveva mai avuto esperienza in progetti complessi come Mozilla Firefox e non aveva mai contribuito al software open source, ma è comunque stato in grado di trovare i suggerimenti giusti per proporre una soluzione.

La correzione del codice è stata perfezionata da Cobos Álvarez , un programmatore più esperto, ed è stata infine accettata da Mozilla come parte della prossima versione stabile di Mozilla Firefox, ovvero la relase 119.

Álvarez ha commentato che il sistema di tooltip è un’area “piuttosto complessa” nel codice di Mozilla Firefox, considerando il numero di configurazioni e sistemi operativi su cui il browser è progettato per funzionare

Da tenere presente che, data la sua natura, non è affatto strano che il browser di casa Mozilla includa bug minori che difficilmente ottengono la dovuta attenzione da parte degli sviluppatori: alcuni vengono risolti subito, mentre altri, come in questo caso, possono permanere anche per anni e anni.