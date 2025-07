Dropbox dice addio al suo gestore di password

Dal 2020 Dropbox ha reso disponibile un proprio gestore di password, denominato Dropbox Passwords. Sfortunatamente, però, l’azienda ha deciso di interrompere il funzionamento del servizio, invitando gli utenti che ne fanno uso a rivolgersi ad altre soluzioni, in special modo 1Password.

Dropbox: addio al password manager

Dropbox ha infatti annunciato che le password che gli utenti hanno salvato sul servizio diventeranno di sola lettura a partire dal 28 agosto 2025, sia nell’app mobile che nell’estensione del browser. Ciò significa che si potranno visualizzare le credenziali attualmente salvate, ma non sarà possibile aggiungerne di nuove o sfruttare il riempimento automatico.

L’11 settembre 2025, poi, l’app mobile smetterà di funzionare. E infine, il servizio, insieme alla sua funzionalità di monitoraggio del dark web, sarà completamente ritirato il giorno 28 ottobre 2025 e saranno eliminati tutti i dati degli utenti dai server di Dropbox.

Come anticipato, l’azienda ha raccomandato la migrazione a 1Password e ha anche delineato i passaggi necessari per completare questo processo. Ciò richiede l’esportazione dei propri dati, ma Dropbox ha assicurato ai clienti che manterrà un alto livello di sicurezza e crittografia durante questa transizione. Gli utenti possono anche migrare verso un altro fornitore, ma dovranno ovviamente mettersi direttamente in contatto con esso per capire i passaggi esatti da compiere.

Gli amministratori IT sono stati altresì incoraggiati a visitare la console di amministrazione per vedere quali membri del team stanno utilizzando le password di Dropbox, in modo da poter essere avvisati direttamente. Le notifiche saranno mostrate anche nell’app mobile e nell’estensione del browser. Ogni membro del team sarà responsabile della migrazione delle proprie password, non esiste uno strumento di automazione a livello di organizzazione per questa transizione.