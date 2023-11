Mozilla lancia Firefox 120 con importanti novità per la privacy

Oggi è il giorno del lancio di Firefox 120, la nuova versione stabile del popolare browser web di Mozilla. Questa release porta con sé molti miglioramenti per la privacy degli utenti, oltre ad alcune altre novità. Inoltre, Mozilla sta testando due funzioni di privacy avanzate in Germania, che potrebbero essere estese ad altri paesi in futuro.

Come scaricare e aggiornare Firefox 120

La data di rilascio ufficiale di Firefox 120 è oggi, 21 novembre 2023. La nuova versione sarà disponibile tramite l’aggiornamento automatico del browser, che si attiverà entro pochi giorni.

Chi non vuole aspettare, può forzare l’aggiornamento andando su Menu > Aiuto > Informazioni su Firefox. In questa schermata, si potrà verificare la versione attuale e avviare il download della nuova, se disponibile.

Chi preferisce scaricare il browser manualmente, può usare i seguenti link:

[Firefox Stable]: la versione stabile e consigliata per la maggior parte degli utenti.

[Firefox Beta]: la versione di prova, che anticipa le funzionalità della prossima release stabile.

[Firefox Nightly]: la versione sperimentale, che include le ultime novità in fase di sviluppo.

[Firefox ESR]: la versione a supporto esteso, pensata per le organizzazioni che necessitano di maggiore stabilità e sicurezza.

[Firefox per Android]: la versione mobile del browser, ottimizzata per i dispositivi Android.

Le novità di Firefox 120 per la privacy

Firefox 120 introduce diverse funzioni per proteggere la privacy degli utenti durante la navigazione web, quali: