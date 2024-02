Mozilla punta sull'AI per il futuro di Firefox

Mozilla sta apportando importanti cambiamenti alla sua strategia di prodotto dopo l’insediamento di un nuovo CEO ad interim all’inizio di questo mese. Ridurrà gli investimenti su una serie di prodotti, tra cui la sua VPN, Relay e sorprendentemente anche l’Online Footprint Scrubber lanciato solo una settimana fa. Verranno inoltre chiusi Hubs, il mondo virtuale 3D del 2018, e ridotto il supporto alla piattaforma Mozilla Mastodon.

I tagli comporteranno il licenziamento di circa 60 dipendenti, come precedentemente riportato da Bloomberg. In una nota interna, Mozilla ha dichiarato che in futuro si concentrerà sull’introduzione di “un’intelligenza artificiale affidabile in Firefox“, riunendo i team che lavorano su Pocket, Contenuti e AI/ML.

Mozilla: la strategia di diversificazione oltre a Firefox

Il prodotto principale di Mozilla è Firefox, un browser web che compete con altri browser come Chrome, Safari e Edge. Negli ultimi anni, Firefox ha perso quote di mercato a favore dei suoi concorrenti, mettendo a rischio la sostenibilità finanziaria di Mozilla. Infatti, la maggior parte delle entrate di Mozilla deriva da un accordo con Google, che paga per essere il motore di ricerca predefinito su Firefox.

Per questo motivo, Mozilla ha deciso di ampliare il suo portafoglio di prodotti, lanciando nuove iniziative in diversi ambiti, come i social media, la protezione e l’identità online e i mondi virtuali 3D. Questa strategia ha lo scopo di diversificare le fonti di reddito di Mozilla e di rafforzare la sua missione di promuovere un web aperto e sicuro. Tuttavia, ha anche suscitato critiche da parte di alcuni utenti e sostenitori di Firefox, che vorrebbero che Mozilla si concentrasse sul miglioramento del suo browser.

In una nota interna, Mozilla ha annunciato alcuni cambiamenti nel suo portafoglio di prodotti, che riflettono i risultati e le sfide delle sue iniziative. Di seguito sono riportati i principali punti della nota.

Riduzione dell’investimento in mozilla.social

Mozilla.social è un progetto lanciato nel 2023, con lo scopo di creare un’alternativa sicura e decentralizzata ai social media tradizionali. Il progetto si basa su Mastodon, una piattaforma di microblogging open source, e sul Fediverso, una rete di siti web indipendenti che possono comunicare tra loro.

Tuttavia, il progetto ha incontrato diverse difficoltà, come la scarsa adozione da parte degli utenti, la complessità tecnica e la concorrenza di altre piattaforme. Per questo motivo, Mozilla ha deciso di ridurre gli investimenti in mozilla.social e di adottare un approccio più modesto e agile. Il progetto continuerà a esistere, ma con un team più piccolo e con una maggiore enfasi sugli esperimenti e sul feedback degli utenti.

Riduzione degli investimenti in protezione e identità (PXI)

PXI è un’area di sperimentazione di Mozilla, che si occupa di sviluppare prodotti e servizi per la protezione e l’identità online degli utenti. Alcuni dei prodotti che rientrano in questa area sono VPN, Relay e Online Footprint Scrubber. VPN è un servizio a pagamento che offre una connessione sicura e privata a Internet. Relay è un servizio gratuito che permette di creare indirizzi email temporanei per evitare lo spam e il phishing. Online Footprint Scrubber è un servizio a pagamento che aiuta gli utenti a rimuovere le proprie tracce online da vari siti web e servizi.

Questi prodotti sono stati lanciati per rispondere alle esigenze dei clienti in termini di sicurezza e privacy online, ma hanno anche dovuto affrontare una forte concorrenza da parte di altri fornitori che offrono soluzioni simili o migliori. Inoltre, questi prodotti non sono riusciti a offrire un valore aggiunto o una differenziazione rispetto agli altri. Per questo motivo, Mozilla ha deciso di ridurre gli investimenti in questi prodotti e di concentrarsi su altri segmenti di mercato in crescita, dove può offrire prodotti più innovativi e distintivi.

Chiusura del servizio Hub

Hub è un progetto di Mozilla che offre una piattaforma per creare e condividere mondi virtuali 3D. Il progetto si basa su WebVR, una tecnologia che permette di visualizzare contenuti 3D sul web usando un visore VR o un browser. Hub permette agli utenti di creare facilmente mondi virtuali personalizzati, di invitare altre persone a visitarli e di interagire con loro tramite chat, audio e video. Hub è anche integrato con altri servizi web, come Twitch, YouTube e Discord.

Il progetto è nato con l’obiettivo di sfruttare il potenziale dei mondi virtuali 3D per il web, offrendo un’esperienza immersiva e sociale agli utenti. Tuttavia, il progetto ha subito un calo di domanda nel mercato dei mondi virtuali 3D, che si è rivelato essere un settore di nicchia, limitato a pochi casi d’uso, come i giochi e l’istruzione. Il progetto non è riuscito a raggiungere una base di utenti e clienti sufficientemente ampia e fedele da giustificare il mantenimento del servizio. Per questo motivo, Mozilla ha deciso di chiudere il servizio e di comunicare ai clienti un piano di uscita graduale.

Ridimensionamento del team People

People è l’organizzazione di Mozilla che si occupa delle risorse umane e del supporto ai dipendenti. People offre vari servizi, come la gestione delle assunzioni, delle retribuzioni, delle prestazioni, della formazione, della diversità e dell’inclusione, della salute e del benessere, e altro ancora. People supporta anche le altre organizzazioni di Mozilla, tra cui MozProd, che è l’organizzazione che si occupa dello sviluppo dei prodotti e dei servizi di Mozilla.

A seguito dei cambiamenti nel portafoglio di prodotti, MozProd ha subito una riduzione del personale e del budget, che ha comportato anche una riduzione del fabbisogno di supporto da parte di People. Per questo motivo, People ha deciso di ridimensionare il suo team e di consolidare alcuni ruoli nelle altre organizzazioni di supporto, come Finance, Legal e IT. Questo permetterà di offrire un livello di supporto adeguato al portafoglio di prodotti attuale e futuro.

Riunione di Pocket, Content e AI/ML nell’Organizzazione Firefox

Firefox è il prodotto che genera la maggior parte delle entrate di Mozilla, grazie all’accordo con Google. In quanto tale, è supportato da un’organizzazione dedicata, che si occupa di sviluppare, testare, distribuire e migliorare il browser.

Nel 2023, Mozilla ha acquisito Fakespot, una startup che offre un servizio di verifica della veridicità delle recensioni online, basato sull’intelligenza artificiale. Mozilla ha integrato Fakespot in Firefox, offrendo agli utenti uno strumento per riconoscere e segnalare le recensioni false o ingannevoli. Questa acquisizione ha segnato l’inizio di un nuovo percorso di Mozilla nell’ambito dell’intelligenza artificiale generativa, che ha il potenziale di cambiare il panorama del web.

Inoltre, Mozilla ha continuato a investire in altri prodotti e servizi legati ai contenuti web, come Pocket e Content. Pocket è un servizio che permette agli utenti di salvare, organizzare e scoprire contenuti di qualità da varie fonti web. Content è un’area di sperimentazione che si occupa di creare e distribuire contenuti originali e di qualità, basati sui dati e sugli interessi degli utenti. Entrambi i prodotti sono supportati da team di intelligenza artificiale e machine learning, che si occupano di analizzare, filtrare e raccomandare i contenuti agli utenti.

La ricerca di contenuti di qualità è ancora un caso d’uso critico per Internet, e Mozilla vuole offrire agli utenti le migliori soluzioni possibili. Per questo motivo, Mozilla ha deciso di riunire Pocket, Content e i team AI/ML che supportano i contenuti nell’Organizzazione Firefox.