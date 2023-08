Mozilla rilascia Firefox 116 per desktop e Android

Mozilla ha annunciato la disponibilità di Firefox 116 per Windows, macOS, Linux e Android. La versione desktop del browser è quella con le maggiori novità, tra cui la gestione della barra laterale tramite tastiera. Migliorata inoltre la velocità di upload con il protocollo HTTP/2. La versione per Android include solo bug fix.

Firefox 116: principali novità

Firefox 116 non include funzionalità particolarmente interessanti, ma le cinque novità sono sicuramente utili. Il browser offre una barra laterale che consente di effettuare lo switch tra segnalibri, cronologia e schede sincronizzate. Con la nuova versione di Firefox è possibile eseguire le stesse operazioni tramite tastiera, senza memorizzare le scorciatoie per l’accesso ai pannelli.

Solo per gli utenti di lingua inglese è ora possibile accedere alle note di rilascio attraverso un prompt con il link “Learn more“. Firefox 116 permette inoltre di copiare qualsiasi file dal sistema operativo al browser e di modificare le annotazioni esistenti. È stato infine aggiunto lo slider del volume dei video nella modalità Picture-in-Picture.

Mozilla ha cambiato il funzionamento della scorciatoia Ctrl + Shift + T. Finora veniva aperta l’ultima scheda chiusa e, in assenza di schede, la sessione precedente. In Firefox 116 permette di riaprire anche l’ultima finestra. Viene quindi riaperta l’ultima scheda e l’ultima finestra chiuse. Se non ci sono schede o finestre viene riaperta la sessione precedente.

Mozilla ha infine migliorato la velocità di upload con il protocollo HTTP/2, soprattutto nel caso di elevate larghezza di banda e latenza. Con Firefox 116 sono state anche risolte 14 vulnerabilità.