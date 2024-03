Mozilla rilascia Firefox 124 per desktop e mobile

Mozilla ha annunciato la disponibilità di Firefox 124 per Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Come in passato, anche stavolta le principali novità riguardano la versione desktop. Gli utenti noteranno miglioramenti per Firefox View, la jump list nella barra delle applicazioni di Windows e il motore di ricerca Qwant in sei paesi.

Firefox 124: novità principali

La prima novità riguarda la funzionalità di accessibilità denominata Caret Browsing. Si attiva premendo il tasto F7 oppure selezionando l’opzione “Utilizza sempre i tasti direzione per navigare nelle pagine” nella sezione Navigazione del pannello Generale delle impostazioni. Ora il cursore lampeggiante viene mostrato anche nel visualizzatore PDF (oltre che nelle pagine web).

Mozilla ha inoltre aggiornato Firefox View. Con la versione 124 del browser è possibile ordinare le schede aperte in base all’ordine nella barra delle schede (finora venivano solo mostrate in base all’ordine cronologico). È stata anche migliorata la jump list nella barra delle applicazioni per offrire una navigazione più efficiente.

Il motore di ricerca Qwant è ora disponibile in tutte le lingue in Francia, Belgio, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Svizzera. Mozilla ha infine risolto 12 vulnerabilità, una delle quali di livello critico (corruzione della memoria che permette di eseguire codice arbitrario).

Due le novità su Android: attivazione predefinita per la gesture “pull to refresh” e supporto per HTML drag&drop con l’uso del mouse. Solo bug fix su iOS.

Grazie al Digital Markets Act in Europa, Mozilla potrebbe utilizzare il suo motore di rendering Gecko su iOS. Non è noto se e quando verrà sfruttata questa possibilità, in quanto dovrebbero essere sviluppate due versioni, una per l’Europa con Gecko e una per il resto del mondo con Webkit.