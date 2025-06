Mozilla rilascia Firefox 140: ecco cosa cambia

Mozilla ha rilasciato Firefox 140, l’ultima versione del diffuso browser open-source ora disponibile per il download. Questo aggiornamento, che segue la versione 139 di un mese fa, introduce una serie di funzionalità innovative, rendendo il browser più intuitivo, sicuro e personalizzabile. Ad aggiornarsi è anche la versione ESR (Extended Support Release), che sostituisce il ramo 128 ESR, integrando un anno di miglioramenti per gli utenti che preferiscono la versione a supporto prolungato.

Mozilla: le novità di Firefox 140

Tra le novità, Mozilla Firefox 140 da ora la possibilità di scaricare manualmente le schede dalla memoria: con un semplice clic destro su una o più schede, gli utenti possono liberare memoria e risorse CPU senza chiudere le pagine attive, mantenendo un’esperienza fluida. Per quanto riguarda le schede verticali, Mozilla ha introdotto un’opzione per ridimensionare la sezione delle schede fissate, trascinando il divisore per adattare lo spazio alle proprie esigenze. Inoltre, il pulsante “Estensioni” può essere rimosso dalla barra degli strumenti, rendendo l’interfaccia più pulita, pur mantenendo l’accesso alle estensioni tramite il menu Firefox.

La privacy rimane una priorità: su Firefox per Android, le schede private possono essere protette con impronte digitali o credenziali del dispositivo, garantendo maggiore sicurezza. In modalità navigazione privata, il supporto ai Service Workers migliora le funzionalità dei siti che eseguono attività in background, con dati sempre crittografati. Non mancano ottimizzazioni, che in questa versione interessano la funzione di traduzione a pagina intera, la quale traduce solo i contenuti visibili sullo schermo per ridurre il consumo di risorse e velocizzare il processo.

Firefox 140 migliora anche l’accessibilità, con il supporto aria-keyshortcuts su Linux, macOS e Windows, facilitando l’interazione per gli utenti con disabilità. La nuova Custom Highlight API consente agli sviluppatori di personalizzare intervalli di testo, migliorando l’esperienza di lettura. Non mancano anche aggiornamenti tecnici destinati agli sviluppatori, come la protezione contro attacchi mXSS, l’API CookieStore per la gestione asincrona dei cookie e l’evento pointerrawupdate per un tracciamento del puntatore più preciso e reattivo.

Con la chiusura del servizio Pocket, le sue integrazioni nella Nuova Scheda e l’icona nella barra degli strumenti sono state rimosse. Firefox 140 è scaricabile dal sito ufficiale di Mozilla, con aggiornamenti automatici per Windows e macOS entro 24 ore e per distribuzioni Linux rolling-release nei giorni successivi.