Mozilla lancia startup per un'IA open source e affidabile

Nasce ufficialmente Mozilla.ai, nuova startup lanciata dall’organizzazione no-profit omonima – nota prevalentemente per il browser Firefox – con una missione tanto semplice da descrivere quanto difficile da portare a termine: realizzare un’IA open source che sia “affidabile”. Ma quali sono i piani effettivi?

Mozilla punta alle IA

Il nuovo focus sull’intelligenza artificiale è stato confermato dallo stesso presidente esecutivo Mark Surman con un investimento iniziale di 30 milioni di dollari da parte della Mozilla Foundation, della quale Mozilla.ai è consociata interna. Secondo quanto detto da Surman, Mozilla.ai è parzialmente un’azienda di ricerca, e parzialmente una comunità per tutti gli sviluppatori che vogliono supportare la creazione di uno stack AI con tre caratteristiche chiave: dev’essere open source, affidabile e indipendente.

Il team attualmente previsto da Mozilla conta 25 persone, tra ingegneri, scienziati e product manager, per lavorare su modelli di linguaggio di grandi dimensioni sulla falsariga del GPT-4 di OpenAI. La vera ambizione, tuttavia, è la realizzazione di un network di aziende e gruppi di ricerca alleati, comprendendo startup promettenti e istituzioni accademiche che condividono la visione di Mozilla.ai. Riprendendo le dichiarazioni di Surman grazie a TechCrunch, la startup ritiene che “esista un mercato commerciale dell’IA affidabile che deve crescere per cambiare il modo in cui l’industria costruisce l’IA nelle app, nei prodotti e nei servizi che utilizziamo tutti i giorni”.

In questo mercato rientrano già alcuni partner confermati, tra cui l’Istituto EleutherAI di recente costituzione, finanziato da realtà come Canva e Hugging Face; l’Allen Institute for AI, fondato dal defunto co-fondatore di Microsoft Paul Allen; e l’Alan Turing Institute. Il vantaggio di Mozilla.ai è la sua natura non no-profit, che garantisce una maggiore flessibilità nel finanziamento della ricerca e dello sviluppo di nuove soluzioni.