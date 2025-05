MSI ha il monitor 27" da 99€ che serve alla tua scrivania, è su Amazon

Spesa minima ma resa massima se hai bisogno di un nuovo monitor 27″ da utilizzare nel quotidiano e per lo smart working. Il MSI Pro MP275 è il modello che fa al caso tuo e con lo sconto su Amazon, ora è anche un affare. Approfittane per acquistarlo a soli 99,99 euro con ribasso del 17% e ottenere una visione Full HD di contenuti e software. Il suo punto forte? Ha l’altoparlante integrato!

MSI Pro MP275 è il monitor da 27″ perfetto per chiunque

Se non hai grande richieste come prestazioni avanzate per il gaming o esigenze specifiche per il mondo della grafica, il monitor MSI Pro MP275 è perfetto e ideale per ogni tua esigenza. Sulla scrivania è una certezza e anche se costa poco, non è un prodotto di cui ti devi accontentare. Infatti ha delle caratteristiche ottime e integra anche un altoparlante per avere un suono nitido subito a disposizione e non dover acquistare delle casse esterne.

Con un pannello IPS da 27 pollici flat e bordi sottili, la visione è bella ampia e luminosa. Non vengono a meno i dettagli grazie alla risoluzione Full HD che viene arricchita da tecnologie accessorie come quelle per la salvaguardia della vista. 100HZ di refresh rate così che tutto possa scorrere fluido e un piede che sorregge lo schermo senza occupare spazio e che ti consente di inclinarlo a tua discrezione. Per quanto riguarda la connettività, hai a disposizione porte HDMI e porte VGA.

A soli 99,99 euro su Amazon invece di 119,99 euro, il monitor 27 pollici MSI Pro MP275 è quello che fa al caso tuo. Se lo vuoi acquistare, approfitta ora dello sconto del 17% e aggiungilo subito al tuo carrello.