MSI Modern 14, laptop con Intel Core 11th: sconto 70 euro

È sufficiente dare uno sguardo alle caratteristiche di MSI Modern 14 per rendersi conto che si tratta di un laptop di ultima generazione, adatto alla produttività così come all'intrattenimento e alla navigazione. Cosa lo rende ancora più interessante? I 70 euro di sconto di cui approfittare grazie all'occasione proposta oggi su Amazon.

Il laptop MSI Modern 14 è in sconto su Amazon

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: display da 14 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Core i3-1115G4 di undicesima generazione, chip grafico Intel Iris Xe, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD da 256 GB di tipo M.2 PCIe, WiFi 6, Bluetooth 5 e una gamma completa di porte per la connettività. Nulla è stato lasciato al caso nemmeno in termini di design con la certificazione militare MIL-STD-810G che ne garantisce la resistenza alle sollecitazioni e il peso ridotto a soli 1,3 Kg. Per le altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Questa versione di MSI Modern 14 è offerta senza sistema operativo: l'ideale per chi ad esempio già dispone di una licenza valida per Windows 10 oppure desidera installare una distribuzione Linux.