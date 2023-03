MSI Modern 14: qualità incredibile a 300€ in meno

Le Offerte di Primavera di Amazon sono entrate nel vivo e tra le promozioni del giorno arriva quella che vi permetterà di portarvi a casa il vostro nuovo computer portatile. Stiamo parlando dell’ottimo MSI Modern 14 con processore Ryzen 5 5500U, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD il cui prezzo di listino di 799 euro scende a quota 499 euro con un risparmio di ben 300 euro pari al suo minimo storico.

MSI Modern 14: molto più di un semplice laptop

Il MSI Modern 14 è un vero e proprio best buy, ma con questa offerta diventa quasi obbligatorio comprarlo. Il laptop può contare sul potente ed efficiente processore Ryzen 5 5500U con 6 Core e prestazioni nettamente superiori ai concorrenti in questa fascia di prezzo. La CPU viene affiancata da 8 GB di memoria RAM e ben 512 GB di SSD. Ciò che spicca maggiormente, poi, è il display da 14 pollici con risoluzione Full HD con tanto di tastiera retroilluminata oltre al supporto alla connettività Wi-Fi 6E. Il sistema operativo è, invece Windows 11 Home.

Realizzata in uno chassis in alluminio ultraleggero e ultra sottile, la serie Modern è portatile ed elegante ovunque voi andiate. Inoltre per garantire il meglio del meglio, il prodotto soddisfa lo standard militare MIL-STD-810G per affidabilità e durata. Infine presenti due porte USB-A e una di tipo C, mentre con il lettore di schede micro SD e l’uscita HDMI, potete catturare immagini vivide senza problemi.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare MSI Modern 14 al prezzo scontato di 499 euro invece di 799 euro. La promozione garantisce uno sconto di 300 euro e porta il laptop al suo prezzo minimo storico per questa configurazione. Le consegne sono rapide e gratuite con Amazon Prime e non manca la possibilità di pagarlo a rate con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.