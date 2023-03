MSI Modern 15: sconto 250€ per il notebook Windows 11

Integra tutto ciò che serve per il lavoro, ma può tornare utile anche per lo studio, la navigazione l’intrattenimento multimediale: MSI Modern 15 è il notebook protagonista oggi su Amazon di un’ottima offerta che ne abbatte il prezzo grazie a uno sconto di 250 euro rispetto al listino. È fornito con sistema operativo Windows 11 Home preinstallato.

Notebook, l’affare del giorno: MSI Modern 15

Per capire quali siano i suoi punti di forza non bisogna far altro che dare uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti: display Full HD con diagonale pari a 15,6 pollici e pannello IPS, processore Intel Core i3-1115G4 con chip grafico Intel Iris Xe, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, modulo Wi-Fi 6 con Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti di qualità elevata e batteria con autonomia elevata. A questo si aggiungono porte USB Type-A e Type-C, un lettore microSD e l’uscita video HDMI. Se desideri conoscere altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il portatile MSI Modern 15 al prezzo finale di soli 449 euro invece di 699 euro come da listino, grazie allo sconto di 250 euro proposto oggi dall’e-commerce. Una spesa davvero contenuta, considerando le caratteristiche del portatile e le sue potenzialità.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: ciò significa che, se lo ordini subito, entro domani il notebook sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.