MSI, monitor 27'' in forte sconto: l'Offerta di Primavera

Design minimalista con bordi ultrasottili a circondare il pannello per MSI PRO MP273, il monitor Full HD da 27 pollici del brand oggi protagonista dell’evento Offerte di Primavera su Amazon grazie a uno sconto del 24% sul prezzo di listino.

Monitor in sconto tra le Offerte di Primavera MSI PRO MP273 a -24%

Tra le specifiche tecniche spiccano la frequenza di aggiornamento pari a 75 Hz, il tempo di risposta da 5 ms, la superficie antiriflesso, il supporto al montaggio VESA, l’angolo di visione che si attesta a 178 gradi, la tecnologia che protegge gli occhi durante le sessioni più lunghe di lavoro, studio o intrattenimento e molto altro ancora. Puoi consultare tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il monitor MSI PRO MP273 al prezzo finale di 129,99 euro invece di 169,99 euro come da listino: la riduzione è del 24%. Si può inoltre contare su disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno.

L’evento dedicato alle Offerte di Primavera su Amazon andrà avanti fino alle 23:59 di mercoledì 29 marzo. Su queste pagine segnaleremo gli sconti più interessanti delle sezioni Informatica ed Elettronica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.