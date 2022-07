MSI, tre sconti SUPER per tre laptop PAZZESCHI

Ci sono sconti che dimezzano il prezzo di prodotti di media qualità o troppo datati nel tempo, e poi ci sono sconti seri come quelli con cui MSI ha allestito la propria vetrina di offerte su Amazon in queste ore. In questo caso, infatti, gli sconti arrivano al massimo al 26%, ma in termini assoluti significano centinaia di euro risparmiati su prodotti di alta qualità, alta affidabilità e rinomate performance.

Sconti super per dispositivi pazzeschi (o viceversa), occasioni da tenere sotto stretta osservazione se si sta cercando un nuovo laptop per la stagione post-estiva.

Attenzione, però: parlare di MSI non significa più soltanto focalizzarsi sul mondo gaming. Molti laptop, anzi, nascono ormai con ispirazione business, portandosi appresso tutta la qualità che MSI ha accumulato in un ambito esigente come quello dei videogiochi per mettere queste peculiarità a disposizione delle crescenti esigenze in ambito professionale.

Sconti e specifiche

La vetrina degli sconti è qui, ma abbiamo selezionato tre laptop in particolare per riassumere e mettere in evidenza l’importanza di questa sventagliata di offerte:

MSI Prestige 15 A12UC-043IT (1399 euro grazie allo sconto di 400 euro)

Laptop con display da 15 pollici con chip Intel Core i7-1280P 14 Core e scheda grafica GeForce RTX 3050. Ha in dotazione un SSD da 1TB e prevede RAM da 16GB. “Per una maggiore efficienza lavorativa queste macchine, finemente realizzate, non solo mostrano un gusto unico, ma sono anche immensamente potenti. Sottile e leggero ma ultra potente, migliora il tuo stile e la tua produttività ovunque tu vada“: tantissima roba, al suo miglior prezzo di sempre.

MSI Modern 14 B11MOU-661XIT (399 euro grazie allo sconto di 100 euro)

Device di fascia inferiore, ma con prezzo ottimale: 14 pollici di display, chip Intel Core i3-1115G4, SSD da 256GB e 8GB di RAM. Specifiche di basso profilo su un prezzo di profilo bassissimo, senza sistema operativo per offrire massima libertà e realizzato in uno chassis in alluminio ultra-leggero per la massima portabilità.

MSI Creator Z17 A12UHT-061IT (3649 euro grazie allo sconto di ben 450 euro)

Attenzione, qui si vola: 17 pollici di schermo touchscreen, chip Intel i9 di 12esima generazione, scheda grafica GeForce RTX 3080. A tutto ciò si aggiungano un SSD da 2TB e 32GB di RAM: “con prestazioni di rendering 2 volte superiori e memoria grafica fino a 2 volte superiore rispetto alla serie 20, l’editing di video RAW HDR fino a 8K e l’utilizzo di modelli 3D extra-large è più rapido che mai“.

La qualità di questi prodotti è l’occasione ideale per sottolineare quanto MSI abbia molto da raccontare nel mondo dei professionisti e dei creator, per i quali mette a disposizione performance senza compromessi all’interno di device di altissimo prestigio. Il prezzo è invece l’occasione per proporli al loro miglior prezzo di sempre, all’interno di una finestra di sconti destinata presumibilmente a durare soltanto poche ore.

Chi sta cercando un laptop deve dunque approfittarne subito perché queste tre perle e le altre disponibili sulla vetrina MSI rappresentano un’opportunità seria e unica.

