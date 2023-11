MSI Vigor GK30 mouse e tastiera: ULTIME scorte a questo PREZZO

Il kit mouse e tastiera da gaming MSI Vigor GK30 è attualmente in offerta del 10% su Amazon, nell’ambito delle ultime ore delle super offerte per il Black Friday. Questo set di periferiche di alta qualità è progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti, offrendo prestazioni superiori e un’esperienza di gioco immersiva. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 37,99 euro.

MSI Vigor GK30 mouse e tastiera: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Una delle caratteristiche distintive di questo kit è l’utilizzo degli switches mech-membrane, che combinano l’esperienza chiara e tattile degli switch meccanici con una riduzione del rumore irritante. Ogni tasto è costruito con una struttura durevole in tre parti, garantendo una durata di vita fino a 12 milioni di battute. Questa caratteristica assicura che il kit MSI Vigor GK30 sia pronto ad affrontare le intense sessioni di gioco senza compromettere le prestazioni nel tempo.

La tastiera è impermeabile, con keycap fluttuanti che non solo conferiscono un design elegante, ma sono anche facili da pulire. La superficie resistente agli spruzzi protegge la tastiera da eventuali gocce accidentali, garantendo la durata nel tempo anche in situazioni impreviste.

L’illuminazione RGB Mystic Light Ready è un’altra caratteristica che aggiunge un tocco di personalità al kit. Con la possibilità di sincronizzare l’illuminazione del sistema con fino a 10 effetti luminosi in 6 regioni tramite il software MSI Center o i tasti di scelta rapida on-the-fly hotkeys, i giocatori possono personalizzare l’aspetto del loro setup in base al loro stile.

Il kit è specificamente orientato al gaming, con supporto hardware per il 6-key rollover che consente fino a 6 battute simultanee durante il gioco. L’anti-ghosting a 20 tasti assicura che i comandi siano chiaramente registrati, fornendo una risposta precisa e affidabile in ogni momento critico.

Il design smart del kit include un cavo USB 2.0 da 1,8 m con connettore placcato in oro per una maggiore resistenza alla corrosione. La base migliorata della tastiera garantisce un supporto extra ed evita lo spostamento durante le sessioni di gioco più intense. Approfitta subito dell’offerta del 10% su Amazon per portare a casa il kit MSI Vigor GK30 ad un prezzo vantaggioso di soli 37,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.