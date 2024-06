MuchBetter: l'anello per i pagamenti contactless è gratis in Italia

Un anello, senza batteria né bisogno di ricarica, per i pagamenti contactless in qualsiasi negozio: è l’idea di MuchBetter, che ha appena annunciato il debutto del dispositivo in Italia, proponendolo gratuitamente a tutti coloro che hanno un saldo pari ad almeno 100 euro sul proprio conto e accettano di pagare 5,99 euro per la consegna a domicilio.

Cos’è e come funziona l’anello di MuchBetter

Il design è studiato in modo da resistere all’acqua e agli urti. Funziona in modo indipendente, anche senza lo smartphone, grazie alla tecnologia impiegata che rende l’indossabile un token di pagamento. In caso di furto o smarrimento, è possibile bloccarlo in pochi secondi. Le transizioni sono gestite attraverso il circuito Mastercard.

Il processo per ottenere il dispositivo è semplice. Occorre anzitutto scaricare l’applicazione mobile in versione Android o iOS, registrarsi, caricare sul proprio wallet almeno 100 euro (con bonifico, carte di credito, prepagate o voucher acquistato nei negozi), visitare il sito ufficiale, inserire la misura desiderata (seguendo la procedura guidata) e pagare le spese di spedizione. Una volta ricevuto, sarà sufficiente avvicinarlo allo smartphone per associarlo e poter così iniziare subito a utilizzarlo. Queste le parole di Tom Lenihan, Direttore Marketing.

Con il nostro anello di pagamento non c’è bisogno di cercare la carta o il telefono per effettuare un pagamento contactless e non c’è bisogno di preoccuparsi di rimanere senza batteria. Crediamo che gli anelli di pagamento e i wearable in generale, sostituiranno i pagamenti con telefono e carta contactless in pochi anni. Per questo motivo abbiamo deciso di investire in Italia, per essere in prima linea con un’offerta libera e flessibile.

Per tutti gli altri dettagli a proposito dell’anello di MuchBetter e alle modalità per richiederlo rimandiamo alla pagina dedicata. Il prezzo dichiarato è 79,99 euro. La società ha sede nel Regno Unito, è stata fondata nel 2017 e (da comunicato ricevuto in redazione) ha oltre un milione di utenti distribuiti in più di 100 mercati.