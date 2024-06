Samsung Galaxy Watch FE: smartwatch con Wear OS

Samsung “anticipa” l’evento Unpacked di luglio, quando svelerà i Galaxy Watch 7 e Ultra, con l’annuncio del nuovo Galaxy Watch FE, modello entry level della serie. Lo smartwatch offre molte funzionalità avanzate per il monitoraggio delle salute e delle attività sportive. Sarà in vendita dal 24 giugno in tre colorazioni (Black, Pink Gold e Silver).

Galaxy Watch FE: specifiche e prezzo

Il Galaxy Watch FE ha una cassa in alluminio e uno schermo Super AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione di 396×396 pixel, protetto da un vetro in cristallo di zaffiro. Verrà offerto solo nel formato da 40 millimetri (diametro), ma gli utenti potranno scegliere i cinturini preferiti (che si rimuovono con un solo clic). Ha ricevuto le certificazioni 5ATM, IP68 e MIL-STD-810H.

La dotazione hardware comprende il processore Exynos W920 (dual core con frequenza di 1,18 GHz), 1,5 GB di RAM, 16 GB di storage, cardiofrequenzimetro, accelerometro, giroscopio, barometro, bussola, sensore di luce, batteria da 247 mAh con ricarica wireless, connettività Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo e NFC.

Lo smartwatch può misurare la frequenza cardiaca e l’impedenza bioelettrica, monitorare la pressione e mostrare l’elettrocardiogramma. Ci sono ovviamente le funzionalità per varie attività sportive (oltre 100 tipi di allenamento). Gli utenti possono inoltre trovare lo smartphone collegato (solo Galaxy serie S), controllare la fotocamera e usare Samsung Wallet per i pagamenti contactless.

Il sistema operativo è One UI 5 Watch basato su Wear OS 4. Il Galaxy Watch FE è compatibile con smartphone Android (almeno la versione 11). Il prezzo è 219,00 euro. In alcuni paesi arriverà anche la versione LTE.