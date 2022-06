Multicavo salvavita in vacanza e a casa: 3 dispositivi alla volta

Hai mai sentito parlare di un multicavo? Si tratta di un prodottino geniale perché ti permette di avere 3 connettori alla volta e tutti e differenti per caricare i tuoi dispositivi con una sola basetta. Problemi di spazio? Risolti all’istante.

Ti propongo uno dei migliori sul mercato che attualmente costa pochissimo. In promozione su Amazon te lo porti a casa con 5,99€, quasi il metà prezzo quindi completa l’acquisto ora.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account. Uno o due giorni e il pacco arriva a casa tua.

Multicavo: come sfruttarlo al meglio in una sola mossa

Un multicavo del genere è una rivelazione. Se sei in viaggio, ad esempio, non devi riempire la borsa o lo zaino di trenta cavi diversi per tutti i dispositivi che ti porti dietro. Ti basta un singolo alimentatore e questo ed il gioco è fatto.

Questo modello di RAVIAD ha tre connettori differenti:

un connettore Type C ;

; un Micro USB ;

; un connettore Lightning.

Praticamente si adatta a tutti i dispositivi sul mercato e non ti crea problemi. Oltre a poterli utilizzare in contemporanea, puoi anche sfruttarli una alla volta senza problemi. Ti dico fin da subito che non hai limitazioni: sia nel primo che nel secondo caso, l’energia non rallenta, non allunghi i tempi e così via.

Anzi, a dirla tutta dove è supportata la ricarica è rapida.

Il cavo è lungo più di un metro, è robusto e i connettori sono rinforzati per non spezzarsi mai. Insomma, sicuro e perfetto nel suo totale.

Non ci pensare un secondo in più e porta a casa questo magnifico multicavo RAVIAD con appena 5,99€, un vero e proprio affare su Amazon. Le spedizioni, come ti dicevo, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

