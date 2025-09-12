Multipresa 24-in-1 in sconto: è la ciabatta definitiva

Sicura e versatile come nessun’altra ciabatta: ti segnaliamo lo sconto di Amazon sulla multipresa 24-in-1 del marchio BEVA. Perfetta per l’ufficio, ma anche per la casa, ha tutto ciò che serve per alimentare qualsiasi apparecchio e per alimentare ogni dispositivo, dagli smartphone ai tablet, fino ai computer.

Amazon ha messo in sconto la multipresa 24-in-1

Scendendo nel dettaglio, ha in dotazione 18 prese CA in totale (10 di tipo C e 8 di tipo F), 4 porte USB-A da 5V/3A e 2 porte USB-C da 5V/4,8A, con una potenza massima di 3.680W per alimentare più dispositivi contemporaneamente. È dotata di protezione da sovratensioni fino a 2.100 J, interruttore on/off per il risparmio energetico e tre indicatori luminosi che segnalano messa a terra, guasti e protezione attiva. È realizzata in materiale ignifugo ad alta resistenza con protezioni da sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito, oltre a essere certificata CE/RoHS. Il design piatto e i quattro fori posteriori consentono un facile montaggio a parete (come visibile qui sotto), ideale per spazi ristretti. Scopri di più nella scheda completa.

Scelta da Amazon anche per le recensioni estremamente positive lasciate dai clienti (il voto medio è 4,6/5 con migliaia di feedback), la multipresa 24-in-1 di BEVA è in sconto e oggi la puoi acquistare al prezzo di 40 euro, nella versione con il cavo da 4 metri che garantisce una comodità d’uso senza compromessi.

L’e-commerce si occupa direttamente della spedizione, attraverso la sua rete logistica, assicurando la consegna gratuita entri domani se la ordini subito. Se non farà per te, potrai restituirla e ottenere il rimborso completo della spesa entro 14 giorni dal ricevimento.