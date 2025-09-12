 Multipresa 24-in-1 in sconto: è la ciabatta definitiva
Non lasciarti sfuggire questa offerta di Amazon, risparmia e porta a casa tua (o in ufficio) la multipresa 24-in-1 del marchio BEVA.
Sicura e versatile come nessun’altra ciabatta: ti segnaliamo lo sconto di Amazon sulla multipresa 24-in-1 del marchio BEVA. Perfetta per l’ufficio, ma anche per la casa, ha tutto ciò che serve per alimentare qualsiasi apparecchio e per alimentare ogni dispositivo, dagli smartphone ai tablet, fino ai computer.

Amazon ha messo in sconto la multipresa 24-in-1

Scendendo nel dettaglio, ha in dotazione 18 prese CA in totale (10 di tipo C e 8 di tipo F), 4 porte USB-A da 5V/3A e 2 porte USB-C da 5V/4,8A, con una potenza massima di 3.680W per alimentare più dispositivi contemporaneamente. È dotata di protezione da sovratensioni fino a 2.100 J, interruttore on/off per il risparmio energetico e tre indicatori luminosi che segnalano messa a terra, guasti e protezione attiva. È realizzata in materiale ignifugo ad alta resistenza con protezioni da sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito, oltre a essere certificata CE/RoHS. Il design piatto e i quattro fori posteriori consentono un facile montaggio a parete (come visibile qui sotto), ideale per spazi ristretti. Scopri di più nella scheda completa.

La multipresa 24-in-1 può essere montata a muro

Scelta da Amazon anche per le recensioni estremamente positive lasciate dai clienti (il voto medio è 4,6/5 con migliaia di feedback), la multipresa 24-in-1 di BEVA è in sconto e oggi la puoi acquistare al prezzo di 40 euro, nella versione con il cavo da 4 metri che garantisce una comodità d’uso senza compromessi.

4M Ciabatta Multipresa 3680W/16A, BEVA Ciabatta Elettrica con 18 Prese CA, 4 Porte di Ricarica USB-A e 2 USB-C, Presa con Indicatore di Stato e Protezione Dalle Sovratensioni

L’e-commerce si occupa direttamente della spedizione, attraverso la sua rete logistica, assicurando la consegna gratuita entri domani se la ordini subito. Se non farà per te, potrai restituirla e ottenere il rimborso completo della spesa entro 14 giorni dal ricevimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 set 2025

Davide Tommasi
12 set 2025
