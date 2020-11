Multipresa: ordine e sicurezza per tutte le ricariche

Quanti dispositivi hai bisogno di mettere in carica, possibilmente in modo comodo e senza dover disseminare i caricatori in tutta la casa? Un paio di smartphone, un tablet, un laptop, uno smartwatch, gli auricolari bluetooth, ma l’elenco potrebbe proseguire e moltiplicarsi se ad aggiungersi sono i dispositivi dei figli. Ecco perché una multipresa verticale può fare la differenza, consentendo la ricarica semplificata di tutti i device senza creare un incredibile disordine in ogni stanza.

Tutte le ricariche in un posto solo

L’offerta disponibile in questo momento consente di accedere alla multipresa Bestek (solo per poche ore, perché la richiesta sta per terminare) con uno sconto pari al 20%. Il prezzo è pari a 35,19 euro, con un risparmio netto di 8,8 euro e con un’idea di facile adozione a disposizione.



La multipresa è sicura e comoda poiché mette in verticale gli attacchi occupando una superficie estremamente limitata. Quest’ultima può dunque essere riservata ai device da appoggiare: che sia in un angolo della casa, su un tavolo o sulla scrivania, la multipresa offre 8 prese Schuko e 6 porte USB, proteggendo inoltre i device da eventuali shock elettrici.

Per 35 euro spesso si acquistano multiprese, ciabatte e altri strumenti per tentare di organizzare la difficile missione della ricarica: una multipresa verticale risolve tutti questi problemi in un colpo solo, togliendo altri orpelli dalla casa o dall’ufficio e rendendo tutto più razionale.