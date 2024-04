Anycubic Kobra 2 Neo: stampa 3D di ALTA qualità (-23%)

L’innovazione nel campo della stampa 3D ha raggiunto nuove vette con l’introduzione della straordinaria Anycubic Kobra 2 Neo, una stampante 3D che promette prestazioni sorprendenti, in un corpo compatto. Inoltre oggi, con uno sconto speciale del 23% su Amazon, non c’è momento migliore per farla tua al prezzo irresistibile di soli 199,99 euro, anziché 259,00 euro.

Anycubic Kobra 2 Neo: questa offerta potrebbe finire da un momento all’altro

Una delle caratteristiche più impressionanti della Anycubic Kobra 2 Neo è la sua velocità di stampa incredibilmente rapida, che raggiunge fino a 250mm/s. Questo significa che puoi risparmiare fino al 65% del tempo di stampa rispetto ad altre stampanti, consentendoti di completare i tuoi progetti in un batter d’occhio. Immagina di poter realizzare prototipi, modelli e creazioni personalizzate con una rapidità senza precedenti, portando le tue idee dalla carta alla realtà in un tempo record.

Grazie alle sue funzioni avanzate nel firmware Marlin, la Kobra 2 Neo è in grado di minimizzare il lampeggio e la risonanza durante la stampa, garantendo modelli lisci e dettagliati senza linee di stratificazione. Questo significa che i tuoi progetti saranno impeccabili fin dal primo utilizzo, senza la necessità di elaborare o rifinire i dettagli.

Inoltre, il nuovo sistema di estrusione a corto raggio e la potente testina da 60 watt assicurano una fusione rapida e precisa dei materiali, mentre la ventola di raffreddamento a 7000 RPM garantisce un rapido raffreddamento del modello, evitando deformazioni indesiderate. Con la stampante 3D Anycubic Kobra 2 Neo, puoi essere certo che ogni dettaglio del tuo modello sarà riprodotto con la massima precisione e qualità.

La Kobra 2 Neo è dotata del rivoluzionario sistema di livellamento automatico LeviQ 2.0, che offre una compensazione intelligente dell’asse Z, rendendo il processo di calibrazione estremamente semplice anche per i principianti. Grazie all’interfaccia utente intuitiva su uno schermo LCD da 2,4 pollici, l’utilizzo di questa stampante diventa un gioco da ragazzi, permettendoti di concentrarti esclusivamente sulla tua creatività.

La struttura all-in-one integrata e le dimensioni di stampa ottimali della Kobra 2 Neo la rendono estremamente pratica da utilizzare. Con una dimensione di stampa di 220x220x250mm e un piano in acciaio PEI, puoi essere sicuro di ottenere sempre risultati eccezionali senza dover sacrificare la comodità o la qualità.

Con la sua velocità sorprendente, dettagli impeccabili e funzionalità avanzate, questa stampante 3D è pronta a portare la tua creatività a nuovi livelli. Approfitta subito dell’offerta speciale del 23% di sconto su Amazon e acquista la Anycubic Kobra 2 Neo al prezzo competitivo di soli 199,99 euro.