Multipresa smart con WiFi: a meno di 20 euro in sconto (coupon Amazon)

Doppio sconto su Amazon per questa interessante multipresa smart con WiFi e compatibile con Alexa e Google: spuntando il coupon che trovi in pagina puoi pagarla soltanto 19,99 euro invece di 29,99, con spedizione Prime per la consegna immediata.

Multipresa smart con WiFi: le caratteristiche

Cosa è a rendere questa multipresa veramente smart? Grazie alla connettività WiFi e all’applicazione Smart Life da scaricare sul tuo smartphone puoi gestire individualmente le 3 prese AC che la compongono.

Proprio così: hai il potere di accendere o spegnere ciascun dispositivo separatamente e impostare programmi personalizzati per ogni apparecchio, ottimizzandone l’uso e i consumi energetici. La compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant rende l’uso della multipresa ancora più comodo perché potrai fare tutto anche tramite comandi vocali.

La funzione di programmazione e temporizzazione ti permette di configurare timer o programmi per i tuoi dispositivi in base alle tue esigenze specifiche: particolarmente utile per gestire la durata di funzionamento degli elettrodomestici, come luci, riscaldatori o caricatori, assicurandoti che si accendano e spengano automaticamente secondo gli orari prefissati.

La multipresa supporta una potenza massima di 3680W e dispone di una custodia in ABS resistente al fuoco. Inoltre, è dotata di protezione integrata contro le sovratensioni e protezione da sovraccarico controllata dall’app.

Un dispositivo versatile con cui semplificare la gestione dei tuoi elettrodomestici e dispositivi elettronici: spunta il coupon sconto e pagala soltanto 19,99 euro invece di 29,99.