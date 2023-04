Musica che SPACCA con l'altoparlante Bluetooth Xiaomi da 16W: scontone

Per gli amanti della musica che desiderano ascoltare le loro canzoni preferite ovunque siano, l’altoparlante Bluetooth Xiaomi Portable da 16W è uno dei gadget must have. Con una connessione Bluetooth 5.0 stabile e veloce, questo altoparlante portatile ti permette di ascoltare i tuoi brani preferiti godendo di una qualità audio superiore alla media.

Non lasciarti sfuggire l'opportunità di acquistarla su Amazon al prezzo speciale di soli 38,99€, approfittando dunque di un maxi sconto del 22%.

Audio potente e lunga durata con l’altoparlante Xiaomi

L’altoparlante Bluetooth Xiaomi è dotato di una batteria da 2600 mAh che ti garantisce fino a 13 ore consecutive di musica non stop ed il tutto con una singola ricarica. Grazie a questa caratteristica non devi più preoccuparti di doverlo ricaricare continuamente e puoi concentrarti sul goderti la tua musica preferita senza alcuna interruzione. Inoltre, grazie alla funzione True Wireless Stereo, se un tuo amico possiede un’altra cassa Xiaomi, puoi collegare i due altoparlanti insieme per creare un suono stereo ancor più avvolgente e magico.

Un’altra caratteristica fondamentale di questo altoparlante è la sua certificazione di impermeabilità IPX7, che ti permette di usarlo tranquillamente all’aperto senza doverti preoccupare degli schizzi d’acqua oppure della pioggia. Audio di prima qualità grazie al suo impianto e zero problemi, un vero e proprio sogno.

Divertiti a cambiare traccia con semplicità grazie ai tasti fisici e usa il laccetto integrato per appenderla ovunque tu voglia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.