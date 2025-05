Musica illimitata con Apple Music: oggi hai 1 mese GRATIS attivando la prova

Stai fremendo per ascoltare in altissima qualità l’ultimo album del tuo artista preferito, ma è disponibile solo su Apple Music? Questo è il momento di lanciarsi: oggi puoi accedere a 1 mese di prova gratuita Apple Music senza impegno attivando un nuovo account!

Esatto: 1 mese di prova completamente gratuita per poter esplorare liberamente tutti i contenuti del colosso Apple e accedere a milioni di brani musicali inediti, novità e classici senza tempo che rimangono nel cuore. Scopri di seguito come bloccare la prova gratuita di Apple Music in pochi semplici passaggi.

Un catalogo pazzesco che potrai goderti per 1 mese (gratis) e rinnovare a tuo piacimento

Insomma, se sei un amante della musica e stai cercando un servizio di streaming completo e di alta qualità, attivare un mese di prova con Apple Music potrebbe essere la scelta ideale. Avrai accesso illimitato a oltre 100 milioni di brani, di ogni genere musicale, nessuna pubblicità o distrazione: solo buona musica. Con supporto per audio senza perdita di qualità (Lossless) e Spatial Audio con Dolby Atmos, puoi ascoltare i tuoi brani preferiti con una qualità audio eccezionale.

Approfitta dell’offerta esclusiva in modo semplice:

Dispositivi Apple principali : Se hai recentemente acquistato un iPhone, iPad, Mac o Apple TV, puoi riscattare la promozione direttamente dal sito ufficiale del servizio;

Apple Watch : Per chi possiede un Apple Watch, il riscatto deve essere effettuato tramite l’app dedicata su un iPhone collegato;

Beats e AirPods: Se hai scelto uno dei modelli Beats o AirPods (come Beats Fit Pro, Studio Buds, Studio Pro, Powerbeats o Beats Solo), puoi accedere all’offerta utilizzando l’iPhone o l’iPad connesso al dispositivo;

Grazie all’intelligenza artificiale di Apple, riceverai playlist curate in base ai tuoi gusti musicali e suggerimenti personalizzati per scoprire nuovi artisti. Attiva oggi 1 mese di prova gratuita.