Musica OVUNQUE, metti nello zaino questa cassa Bluetooth (-32%)

Ti piace ascoltare la musica e vorresti godertela appieno? Allora non farti scappare questa straordinaria Cassa Bluetooth Portatile di Ortizan.

La trovi adesso su Amazon con una straordinaria offerta da non sottovalutare. Infatti il 33% di sconto ti fa risparmiare e non poco, prezzo finale di appena 33€. Cosa stai aspettando?

Goditi la tua musica preferita con questa straordinaria cassa Bluetooth

Avere della musica in sottofondo durante la tua giornata è sempre molto piacevole, ma non sempre riesci a godertela con il tuo smartphone. Per questo oggi voglio venire in tuo aiuto con questa fantastica Cassa Bluetooth Portatile di Ortizan. Di sicuro una volta provata non ne potrai più fare a meno.

Con una durata di ben 30 ore di autonomia, potrà accompagnarti durante tutta la giornata oppure essere perfetta anche per le feste improvvisate. Per utilizzarla basterà collegarla tramite Bluetooth il tuo smartphone ed è fatta. Devi sapere inoltre che è dotata anche di microfono integrato in modo da poter rispondere alle tue chiamate senza doverla scollegare.

Portala sempre con te senza paura che si possa rovinare grazie alla sua certificazione di impermeabilità IPX7. In questo modo sarà sempre con te sia a casa che in spiaggia o in piscina, senza paura che si rompa. Inoltre potrai attivare le luci RGB di cui è dotata a ritmo di musica, in questo modo sarà perfetta per le serate con gli amici.

Non lasciarti scappare questa straordinaria occasione e acquista subito su Amazon la tua Cassa Bluetooth Portatile di Ortizan a soli 33,99€.

