 Musica potente per 12 ore con Bose SoundLink Micro (2ª Gen)
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Musica potente per 12 ore con Bose SoundLink Micro (2ª Gen)

Lo speaker portatile Bose SoundLink Micro (2ª Gen) impermeabile, con pratico cinturino e autonomia di 12 ore è in sconto su Amazon al 36%.
Musica potente per 12 ore con Bose SoundLink Micro (2ª Gen)
Tecnologia Audio Hifi
Lo speaker portatile Bose SoundLink Micro (2ª Gen) impermeabile, con pratico cinturino e autonomia di 12 ore è in sconto su Amazon al 36%.
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Ti piace ascoltare la musica e vorresti uno speaker Bluetooth portatile compatto e potente? Allora approfitta di questa opportunità che ti stiamo segnalando. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Bose SoundLink Micro (2ª Gen) a 82,99 euro, invece che 129,95 euro.

Dal prezzo di partenza segnalato su Amazon c’è dunque uno sconto del 36% che porta il prezzo molto vicino al più basso finora registrato e ti consente di risparmiare circa 47 euro sul totale. Inoltre potrai decidere di dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Acquistalo in offerta su Amazon

Bose SoundLink Micro (2ª Gen) è indubbiamente tra i migliori speaker Bluetooth portatili in circolazione e dunque a questa cifra non ha assolutamente rivali. Allo stesso prezzo potrai averlo in due colorazioni: menta e rosa floreale. Sicuramente ciò che salta gli occhi e il suo formato ultra compatto, pensato per poterlo tenere in tasca oppure agganciarlo alla borsa con il pratico cinturino. Senza dimenticare che è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67.

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Offre un audio eccezionale che arriva una potenza massima di 7,5 W e riesce a garantire sempre un suono cristallino, con bassi potenti, senza distorsione. Inoltre con l’app dedicata potrai equalizzare il suono regolando i bassi, gli alti e i medi a tuo piacimento. Puoi connetterlo velocemente con i tuoi dispositivi grazie alla tecnologia Bluetooth che risulta affidabile e garantisce una bassa latenza e una portata di 9 metri. Ultima cosa, non per importanza, offre un’autonomia di ben 12 ore con una singola ricarica.

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Approfitta anche tu di questa promozione straordinaria prima che le unità disponibili spariscano. Vai ora su Amazon e acquista il tuo Bose SoundLink Micro (2ª Gen) a 82,99 euro, invece che 129,95 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 9 ott 2026

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