Musica potente per 12 ore con Bose SoundLink Micro (2ª Gen)

Ti piace ascoltare la musica e vorresti uno speaker Bluetooth portatile compatto e potente? Allora approfitta di questa opportunità che ti stiamo segnalando. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Bose SoundLink Micro (2ª Gen) a 82,99 euro, invece che 129,95 euro.

Dal prezzo di partenza segnalato su Amazon c’è dunque uno sconto del 36% che porta il prezzo molto vicino al più basso finora registrato e ti consente di risparmiare circa 47 euro sul totale. Inoltre potrai decidere di dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Bose SoundLink Micro (2ª Gen) non ha rivali

Bose SoundLink Micro (2ª Gen) è indubbiamente tra i migliori speaker Bluetooth portatili in circolazione e dunque a questa cifra non ha assolutamente rivali. Allo stesso prezzo potrai averlo in due colorazioni: menta e rosa floreale. Sicuramente ciò che salta gli occhi e il suo formato ultra compatto, pensato per poterlo tenere in tasca oppure agganciarlo alla borsa con il pratico cinturino. Senza dimenticare che è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67.

Offre un audio eccezionale che arriva una potenza massima di 7,5 W e riesce a garantire sempre un suono cristallino, con bassi potenti, senza distorsione. Inoltre con l’app dedicata potrai equalizzare il suono regolando i bassi, gli alti e i medi a tuo piacimento. Puoi connetterlo velocemente con i tuoi dispositivi grazie alla tecnologia Bluetooth che risulta affidabile e garantisce una bassa latenza e una portata di 9 metri. Ultima cosa, non per importanza, offre un’autonomia di ben 12 ore con una singola ricarica.

Approfitta anche tu di questa promozione straordinaria prima che le unità disponibili spariscano. Vai ora su Amazon e acquista il tuo Bose SoundLink Micro (2ª Gen) a 82,99 euro, invece che 129,95 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.