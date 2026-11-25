A fine agosto, un drone di Amazon aveva sbagliato la mira, rilasciando un pacco nella piscina di un utente. Stavolta è avvenuto un incidente più serio. Dopo aver consegnato un pacco contenente shampoo, un drone ha toccato un cavo in fibra ottica e si è schiantato sul tetto di un garage. L’azienda di Seattle ha recuperato il drone, mentre la FAA (Federal Aviation Administration) ha avviato un’indagine.

I droni di Amazon non dovrebbero evitare gli ostacoli?

Jim Brennan, residente a Huntington Woods (Michigan), ha atteso l’arrivo del drone che trasportava un pacco con lo shampoo ordinato dalla moglie. Era partito da Hazel Park, una delle città coperte dal servizio Prime Air. Brennan ha dichiarato a WXZY Detroit che il pacco è stato lasciato nel cortile poosteriore, invece che in quello anteriore.

Questo è tuttavia un errore veniale, probabilmente dovuto alle coordinate geografiche approssimate. Durante la risalita, il drone non ha “visto” un cavo in fibra ottica. È quindi rimasto incastrato finché non si è rotta un’elica ed è caduto sul tetto del garage di un vicino. Dato che si trovava vicino alla linea elettrica è stato necessario l’intervento del gestore (DTE Energy). Amazon ha quindi recuperato il drone.

Il team di Prime Air ha confermato al vicino che coprirà le spese di riparazione del tetto del garage e gli ha consegnato una carta regalo di 100 dollari. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato:

Durante una consegna a Huntington Woods nel Michigan, un drone di Prime Air è atterrato sul garage di un residente. Non si sono registrati feriti, il drone è stato rimosso e siamo in contatto con il residente. La sicurezza è la nostra priorità assoluta e incidenti di questo tipo sono estremamente rari. Ogni volta che una consegna non procede come previsto, analizziamo l’accaduto e utilizziamo quanto emerso per migliorare ulteriormente il servizio.

I droni MK30 usati da Amazon sono dotati di un sistema di rilevamento e aggiramento degli ostacoli. In questo caso, il drone non è riuscito ad evitare il sottile cavo in fibra ottica. Incidenti simili sono già capitati in passato. La FAA ha avviato un’indagine il 23 novembre.