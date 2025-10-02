Incidente in volo: crash per due droni Amazon Prime Air

Amazon avrebbe deciso di sospendere temporaneamente le consegne con i droni del programma Prime Air dopo che due unità sono state coinvolte in un incidente a Tolleson, in Arizona. Stando alla ricostruzione fornita, entrambe sono entrate in collisione con il braccio di una gru, a pochi attimi di distanza l’una dall’altra. A riportare la notizia sono fonti locali.

Droni Prime Air contro una gru in Arizona

Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l’area interessata. In seguito ai primi rilievi, pare che stessero volando in direzione nord-est quando la loro traiettoria ha incontrato la macchina, posizionata sul tetto di un edificio. In seguito all’impatto sono precipitati in due parcheggi diversi nelle vicinanze. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Riportiamo di seguito in forma tradotta la dichiarazione attribuita a un portavoce di Amazon, affidata alle pagine del sito AZFamily.

Siamo a conoscenza di un incidente che ha coinvolto due droni Prime Air a Tolleson, in Arizona. Stiamo attualmente collaborando con le autorità competenti per indagare.

Stanno conducendo le loro indagini anche le autorità NTSB (National Transportation Safety Board) e FAA (Federal Aviation Administration).

Due droni MK30 si sono scontrati con il braccio di una gru a Tolleson, in Arizona, intorno alle 10:00 ora locale di mercoledì 1 ottobre. Non sono stati segnalati feriti. La FAA indagherà sull’accaduto.

L’unità MK30 del team Flight Science

Il modello MK30 è lo stesso drone per cui Amazon ha già ricevuto il via libera in Italia da ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ed ENAV. All’inizio dell’anno era già stato oggetto di un’interruzione dei test a causa di crash provocati dalla pioggia.

Progettato dal team interno Flight Science e presentato a fine 2022, è mosso da sei rotori e può trasportare pacchi con un peso massimo di circa 2,2 chilogrammi. Impiega un sistema VTOL per decollo e atterraggio verticale oltre alla tecnologia sense-and-avoid per evitare gli ostacoli.