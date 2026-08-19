Amazon estende il servizio Prime Air negli Stati Uniti

Amazon ha annunciato il potenziamento del servizio Prime Air negli Stati Uniti. Entro la fine del 2026, la consegna tramite droni sarà disponibile in altri Stati per un totale di circa 500 città. La copertura verrà quindi estesa di quasi sei volte rispetto a quella attuale. Doveva arrivare anche in Italia all’inizio del 2026, ma il progetto è stato chiuso per scelte aziendali e come conseguenza di alcune vicende finanziarie.

Prime Air in altre cinque città nei prossimi mesi

Prime Air è attivo negli Stati Uniti da metà 2022. Permette di consegnare pacchi in aree non densamente popolate più facilmente raggiungibili tramite droni. I velivoli a sei eliche (MK30) possono trasportare un’ampia selezione di articoli, tra cui prodotti alimentari, elettronici, cosmetici, farmaci e articoli per la casa fino ad un peso di 2,3 Kg.

Attualmente il servizio è disponibile in 11 città o aree metropolitane: Tolleson (Arizona), Ruskin (Florida), Kansas City (Kansas), Papillion (Nebraska), Baton Rouge (Louisiana), Hazel Park (Michigan), Pontiac (Michigan), Richmond (Texas), San Antonio (Texas), Richardson (Texas) e Waco (Texas).

Nei prossimi mesi verrà esteso a cinque città: Chicago (Illinois), Syracuse (New York), Cleveland (Ohio), Atlanta (Georgia) e Boise (Idaho). Entro fine 2026, Amazon ha pianificato di raggiungere quasi 500 città. I pacchi vengono consegnati entro 30 o 60 minuti dall’ordine (dipende dalla distanza del cliente dal magazzino più vicino).

Gli abbonati Prime non pagano nulla per ordini superiori a 50 dollari, mentre la spesa di spedizione è 2,99 dollari per ordini inferiori a 50 dollari. Gli utenti senza abbonamento pagano 4,99 dollari. La consegna tramite Prime Air è una delle opzioni selezionabili durante la procedura di acquisto. L’utente deve solo indicare l’area sulla mappa per garantire l’assenza di persone, animali, veicoli e altri oggetti.

Oltre che negli Stati Uniti, Prime Air è disponibile a Darlington (Regno Unito). Come detto doveva arrivare anche in Italia (a San Salvo per la precisione), ma Amazon ha cambiato idea nonostante l’autorizzazione ricevuta dall’ENAC.