Gmail, Claude può rispondere alle email e inviarle senza permesso

Claude diventa sempre più autonomo nella gestione delle attività quotidiane. Anthropic ha ampliato l’integrazione con Google Workspace e ora l’AI può inviare, rispondere e inoltrare e-mail senza dover chiedere il permesso prima di ogni azione. L’utente mantiene comunque il controllo sulle azioni che Claude può eseguire.

Claude può inviare email da Gmail al posto dell’utente: ecco come funziona

Questo aggiornamento completa un’integrazione già esistente che permetteva a Claude di interagire con Gmail, Google Calendar e Google Drive. Finora, tuttavia, l’invio di email restava subordinato a una conferma manuale. Con questa nuova versione, gli utenti possono autorizzare Claude a inviare messaggi senza approvazione preventiva, pur conservando la possibilità di attivare o meno questa opzione.

Per impostazione predefinita, il sistema mantiene un passaggio di convalida. Gli utenti possono modificare questo parametro nelle proprie preferenze, mentre gli amministratori degli account Team ed Enterprise hanno la possibilità di imporre o meno questa restrizione ai membri della propria azienda. Gli utenti che non passano alla versione a pagamento, invece, non potranno usufruirne, la funzione è riservata agli abbonati.

In pratica, un utente può chiedere a Claude di rispondere a una conversazione. L’AI prepara il messaggio e lo invia automaticamente, senza richiedere una conferma, se l’opzione corrispondente è attivata. Può anche inoltrare le email.

Quali sono i rischi?

Tra i vantaggi più concreti dell’intelligenza artificiale c’è la possibilità di automatizzare le attività ripetitive. Rispondere a richieste ricorrenti, inviare solleciti o inoltrare messaggi sono operazioni che possono essere gestite direttamente dall’AI. Per chi riceve e invia centinaia di email, è un bel risparmio di tempo.

L’automazione completa, tuttavia, comporta anche un rischio, ovvero rinunciare alla verifica prima dell’invio. Un messaggio interpretato male o formulato in maniera inadeguata dall’AI diventa molto più difficile da correggere una volta spedito. Claude dovrebbe comunque essere in grado di redigere e-mail in modo accurato, a differenza di quanto accade con alcune estensioni.

Ma Anthropic mantiene un sistema di controllo, lasciando all’utente o all’amministratore la scelta del livello di autonomia concesso all’assistente.