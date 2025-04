Claude fa ricerche avanzate e si integra con Google Workspace

Da oggi Claude di Anthropic si integra con Google Workspace. Cosa significa? Che può cercare e consultare le e-mail su Gmail, gli eventi programmati su Google Calendar i documenti su Google Docs per dare risposta su misura.

La nuova funzione arriva in beta per gli abbonati ai piani Max, Team, Enterprise e Pro di Anthropic. Gli amministratori degli account multi-utente dovranno abilitarla prima che gli utenti possano collegare i loro account Google Workspace e Claude.

Su Claude di Anthropic arriva l’integrazione con Google Workspace

Anthropic non è l’unica a puntare sull’integrazione con le suite di produttività. Il chatbot Gemini di Google DeepMind si integra con Workspace, mentre ChatGPT di OpenAI si collega a Google Drive. Ma Anthropic è tra le prime aziende AI di terze parti a offrire una connessione così stretta con la suite di Google.

L’obiettivo di Anthropic è chiaro: rendere le risposte di Claude più personalizzate senza costringere gli utenti a caricare file o scrivere prompt dettagliati. OpenAI e Google hanno provato ad ottenere lo stesso effetto con approcci diversi, come le funzioni di memoria che permettono ai chatbot di fare riferimento alle conversazioni passate.

Secondo Anthropic, la nuova integrazione può aiutare gli utenti a organizzare la loro vita professionale e personale. Per esempio, Claude può assistere i genitori scansionando “email e eventi del calendario per evidenziare impegni importanti, mentre cercano sul web il calendario scolastico aggiornato, gli eventi della comunità locale e le previsioni del tempo che potrebbero influenzare i piani familiari“.

Dubbi sulla privacy e la sicurezza

Claude inoltre, mostrerà agli utenti da dove provengono esattamente le informazioni che ha ricavato. Sembrerebbe un punto a favore della trasparenza, ma solleva alcuni dubbi sulla privacy e la sicurezza. Non è chiaro quanto a fondo Claude cercherà nel Google Workspace di una persona, o se gli utenti dovranno indicare a Claude di guardare una particolare email o evento del calendario a seconda della natura della loro richiesta. Inoltre, non è chiaro se gli utenti potranno chiedere a Claude di non cercare in determinate email o file sensibili.

Anthropic assicura di aver implementato “rigorosi meccanismi di autenticazione e controllo degli accessi” per i servizi esterni come Workspace. Ma la preoccupazione per la privacy resta.

Claude Research per le ricerche online

Anthropic ha annunciato anche il lancio di Claude Research, una nuova funzione che fa ricerche online, un po’ come Deep Research di OpenAI e Gemini di Google. Claude Research impiega in genere meno di un minuto per compilare le informazioni, ma non utilizza un modello personalizzato, sfrutta le capacità di ricerca web di Claude lanciate di recente. Naturalmente, fornirà le citazioni, che come al solito, andranno verificate per assicurarsi che le informazioni siano corrette.