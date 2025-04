Mark Zuckerberg voleva acquisire Snapchat nel 2013

Durante il secondo giorno del processo antitrust in corso a Washington sono emerse interessanti informazioni sulle strategie aziendali di Meta. In base alle email interne, mostrate come prova dall’avvocato della FTC, Mark Zuckerberg (presente in aula) voleva acquisire Snapchat nel 2013. Il CEO aveva inoltre considerato lo spin-off di Instagram e la cancellazione di tutti gli amici su Facebook.

Riepilogo del secondo giorno

La testimonianza di Zuckerberg è durata circa nove ore (tra il 14 e 15 aprile), durante le quali ha risposto alle domande dell’avvocato della FTC (Daniel Matheson). Tornerà in tribunale anche oggi per rispondere alle domande dell’avvocato di Meta (Mark Hansen). Ci sarà anche l’ex COO (Chief Operating Officer) Sheryl Sandberg.

La FTC ha cercato di ottenere una conferma sul mercato rilevante in cui operava Meta quando ha acquisito Instagram e WhatsApp. Secondo l’agenzia governativa, Meta ha il monopolio nel mercato dei social network personali che includono Snapchat e MeWe. Zuckerberg ha dichiarato che ci sono altri concorrenti, come TikTok, YouTube, iMessage e LinkedIn.

La FTC vuole inoltre dimostrare che Meta ha acquisito Instagram e WhatsApp per eliminare la concorrenza. Alcune email interne confermano che Zuckerberg ha cercato anche di acquisire Snapchat nel 2013, ma il CEO Evan Spiegel ha rifiutato l’offerta di 6 miliardi di dollari.

In altre email, il CEO aveva suggerito lo spin-off di Instagram, in quanto il social fotografico poteva rallentare la crescita di Facebook. Zuckerberg aveva inoltre ipotizzato la cancellazione di tutti gli amici su Facebook. Ciò avrebbe costretto gli utenti a ricostruire la propria rete sociale e quindi ad utilizzare più spesso il social network. A fine marzo è stata introdotta la nuova scheda Amici che ripristina l’esperienza originale di Facebook.