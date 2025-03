Facebook, nuova scheda Amici senza suggerimenti algoritmici

Facebook ha appena lanciato una versione rinnovata della scheda “Amici”, con l’obiettivo di riconnettere gli utenti con i contenuti delle persone che conoscono davvero. Un ritorno strategico alla missione sociale originaria della piattaforma.

Operazione nostalgia? Probabilmente sì. Sembra che Mark Zuckerberg voglia rievocare la popolarità che la piattaforma aveva in passato, quando le relazioni sociali, e non i contenuti abbinati algoritmicamente, guidavano l’esperienza degli utenti.

Nuova scheda Amici di Facebook mostrerà solo gli aggiornamenti degli amici

La nuova funzione, per ora disponibile negli Stati Uniti e in Canada, crea un newsfeed dedicato esclusivamente ai contenuti dei propri amici, senza suggerimenti basati su algoritmi. Nella nuova scheda quindi ci sarà posto solo per le storie, i reel, i post, i compleanni e le richieste di amicizia dei propri contatti.

In passato, la scheda “Amici” ospitava principalmente richieste di amicizia e suggerimenti di “Persone che potresti conoscere”. Ora si è trasformata in un feed attentamente selezionato, che mostra solo contenuti provenienti da relazioni confermate.

Questo cambiamento, come annunciato da Facebook, è solo il primo di una serie di esperienze “OG” (originali) che saranno lanciate nel corso dell’anno. L’azienda ha ammesso che, con l’aggiunta di funzioni come Gruppi, Video e Marketplace, “la magia degli amici si è un po’ persa“.

Come accedere alla nuova scheda “Amici”?

Gli utenti potranno accedere alla nuova scheda “Amici” dalla barra di navigazione del feed principale o dai segnalibri. Per un accesso ancora più rapido, è possibile fissare la scheda cliccando sulla foto del profilo, andando su “Impostazioni e privacy”, poi su “Impostazioni”, “Barra delle schede” e personalizzando la scheda “Amici”.

Anche Instagram recupera il vecchio feed “Attività”

Non solo Facebook, anche Instagram sta riportando in vita una variante del suo ex feed “Attività”, dismesso nel 2019. Adam Mosseri ha annunciato una nuova scheda Reel che mostrerà i video a cui gli amici hanno messo like o commentato. Questa funzione permetterà di vedere quali Reel hanno catturato l’attenzione dei propri contatti.