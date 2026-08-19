5 cose che Claude sa fare meglio rispetto a ChatGPT

ChatGPT e Claude si assomigliano sempre di più. I progetti, le competenze personalizzate, l’uso del computer, l’area di lavoro collaborativa con codice interattivo, funzionalità che fino a poco tempo fa erano esclusive di uno dei due ora esistono su entrambi. Per molti compiti quotidiani la scelta tra l’uno e l’altro è diventata una questione di abitudine più che di capacità.

Ma le differenze che restano non sono dettagli marginali. Sono funzionalità che cambiano il tipo di cose che si possono fare, non quanto bene il chatbot risponde, ma come si integra nella vita digitale di chi lo usa.

Perché usare Claude invece di ChatGPT

Ecco le cinque cose che rendono Claude ancora difficile da sostituire completamente con ChatGPT.

1. Claude lavora con le applicazioni native del telefono

ChatGPT si collega a servizi come la posta di Google e il calendario, ma non ha lo stesso accesso alle applicazioni integrate nel sistema operativo del telefono. Claude può preparare un messaggio direttamente nell’applicazione di messaggistica, redigere un’e-mail nell’applicazione di posta, creare un evento nel calendario, aggiungere una voce ai promemoria o inviare una posizione alle mappe, tutto senza uscire dalla conversazione.

Il meccanismo è semplice e rispettoso: Claude prepara l’azione e la mostra per l’approvazione, poi il sistema operativo la passa all’applicazione appropriata. Se durante una conversazione si pianifica un appuntamento, basta chiedere a Claude di trasformarlo in un evento del calendario, senza aprire un’altra applicazione e reinserire manualmente le informazioni.

Su Android l’integrazione è ancora più ampia. Oltre a messaggi, posta, calendario e mappe, Claude può impostare sveglie e timer attraverso le applicazioni supportate. ChatGPT ha fatto passi avanti significativi con le applicazioni collegate e la modalità di lavoro, ma non offre ancora questo tipo di integrazione diretta con le applicazioni di sistema del telefono.

2. Claude può importare la memoria di un altro chatbot

Cambiare chatbot è come cambiare medico… Si deve spiegare tutto da capo. Mesi di contesto accumulato, preferenze, progetti in corso, stile di comunicazione, restano nell’assistente precedente e quello nuovo parte da zero.

Claude ha risolto il problema con una funzione di importazione della memoria. Si chiede al chatbot precedente di produrre un riepilogo di ciò che ricorda, si rivede il contenuto eliminando ciò che non si vuole trasferire e lo si incolla nel flusso di importazione di Claude. Anthropic fornisce anche un prompt specifico per estrarre il contesto e permette di visualizzare o esportare la memoria di Claude se in futuro si decide di cambiare di nuovo.

ChatGPT permette di visualizzare e modificare i ricordi salvati, ma non offre uno strumento paragonabile che trasformi il contesto proveniente da un altro assistente in ricordi strutturati. Si può ricreare parte del contesto manualmente attraverso le istruzioni personalizzate, ma non è la stessa cosa di un flusso di migrazione dedicato.

3. Le conversazioni riservate di Claude mantengono la personalizzazione

A volte serve che una conversazione non compaia nella cronologia senza per questo rinunciare a tutto ciò che il chatbot sa dell’utente. Claude permette questa separazione, la conversazione riservata non viene aggiunta alla cronologia, ma Claude può continuare a usare il profilo, le preferenze e la memoria durante la risposta. Si ha una conversazione temporanea senza perdere la personalizzazione su cui di solito si fa affidamento.

ChatGPT affronta la questione in modo diverso. La conversazione temporanea è una tabula rasa. Non accede alla memoria né ne crea di nuova, anche se continua a seguire le istruzioni personalizzate attive.

Entrambi gli approcci hanno ragioni valide dal punto di vista della privacy. ChatGPT offre una separazione più netta dalle conversazioni precedenti. Claude è più comodo quando si vuole che una conversazione resti fuori dalla cronologia, ma si ha comunque bisogno che l’assistente capisca le preferenze abituali.

4. I pannelli di Claude si aggiornano da soli

Sia ChatGPT sia Claude possono trasformare un prompt in una pagina interattiva, un calcolatore, una visualizzazione, un piccolo gioco utilizzabile accanto alla conversazione. Ma Claude fa un passo in più con i pannelli interattivi persistenti.

Nell’applicazione per computer di Claude si può creare un pannello che si collega ai servizi connessi e ai file locali. Quando lo si riapre, il pannello recupera le informazioni aggiornate anziché mostrare i dati disponibili al momento della creazione. Può essere un pannello di gestione progetti che legge dai servizi di gestione delle attività, una pagina mattutina con gli eventi del calendario e i messaggi non letti, o un pannello che controlla una cartella contenente rapporti aggiornati regolarmente.

Claude lo salva, mantiene una cronologia delle versioni e permette di ritornarci senza dover cercare nella conversazione originale. ChatGPT può creare un’interfaccia interattiva e può recuperare informazioni dai servizi collegati durante una conversazione, ma non trasforma ancora quell’interfaccia in un pannello persistente che si aggiorna da solo ogni volta che lo si apre.

5. Claude permette di creare applicazioni con AI integrata senza competenze tecniche

Questa è forse la differenza più grande, perché cambia ciò che una persona senza competenze di programmazione può sviluppare.

Claude può creare un pannello interattivo con Claude stesso integrato nell’esperienza. Può essere un tutore che si adatta alle risposte, un assistente di scrittura che corregge in tempo reale, un quiz che modifica le domande in base al livello dimostrato o uno strumento che analizza le informazioni inserite dall’utente.

Normalmente, pubblicare un’applicazione con l’intelligenza artificiale integrata richiede un account tecnico, la protezione delle credenziali, la configurazione di un’infrastruttura e il pagamento di ogni richiesta. Claude gestisce tutto questo internamente, gli utenti accedono con il proprio account Claude e l’utilizzo viene conteggiato nel loro abbonamento anziché nella fattura del creatore.

I pannelli possono anche usare un archivio persistente che mantiene le informazioni tra una sessione e l’altra, e gli abbonati a pagamento possono collegarli a servizi esterni. ChatGPT può scrivere il codice per un’applicazione con AI e offre strumenti per gli sviluppatori, ma non offre lo stesso percorso diretto da una conversazione a un’applicazione funzionante con AI integrata che altre persone possono usare immediatamente senza configurazioni tecniche.

Due strumenti, due usi diversi

ChatGPT ha raggiunto Claude in molte aree, ma non può ancora replicare tutto ciò che è in questa lista. Non si tratta di scegliere un vincitore, ma di capire quale strumento è più adatto a quale compito.