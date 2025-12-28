Amazon cancella le consegne con i droni in Italia

Amazon non consegnerà i pacchi con i droni in Italia. L’azienda di Seattle ha comunicato all’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) che il progetto Prime Air è stato chiuso. Tra i motivi ci sono le recenti vicende finanziarie che hanno portato agli accordi di oltre 700 milioni di euro complessivi con l’Agenzia delle Entrate.

Nessuna consegna con i droni in Italia

Amazon aveva annunciato il 18 ottobre 2023 che il servizio Prime Air sarebbe arrivato in Italia alla fine del 2024. L’azienda di Seattle aveva ottenuto le autorizzazioni da ENAC e ENAV per i test con i droni MK30. I primi voli erano stati effettuati nei pressi di San Salvo in Abruzzo.

Ieri sera è arrivata una notizia inattesa. Amazon ha comunicato ad ENAC la rinuncia alla certificazione di operatore LUC (Light UAS Operator Certificate), in quanto ha cancellato il progetto Prime Air in Italia. L’ENAC scrive che la decisione è anche conseguenza delle recenti vicende finanziarie. Le consegne con i droni verranno effettuate in un altro paese europeo.

All’inizio di dicembre, Amazon ha sottoscritto accordi con l’Agenzia delle Entrate accettando di pagare oltre 700 milioni di euro per chiudere due procedimenti relativi alla somministrazione illecita di manodopera da parte di due sussidiarie e all’evasione dell’IVA. In quell’occasione, l’azienda aveva dichiarato:

Contesti normativi imprevedibili, sanzioni sproporzionate e procedimenti legali prolungati incidono sull’attrattività dell’Italia come destinazione di investimento.

È infatti ancora in corso l’indagine della Procura di Milano. La prima riduzione degli investimenti riguarda quindi il servizio Prime Air. Doveva essere attivato entro marzo 2026 e servire un’area di 12 Km intorno al centro logistico di San Salvo.

L’ENAC ha comunicato che, nonostante l’addio di Amazon, dal 1 gennaio 2026 sarà operativo lo U-Space San Salvo, una porzione di spazio aereo in cui avverrà l’integrazione tra voli con e senza equipaggio. Permetterà di garantire la sicurezza dei voli con droni o altri velivoli senza pilota per attività sperimentali e operazioni in emergenza.