Nuovo centro di distribuzione Amazon a San Salvo (CH)

Prenderà vita a San Salvo, in provincia di Chieti, il primo centro di distribuzione gestito da Amazon in Abruzzo. L'obiettivo dichiarato è quello di arrivare a creare 1.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato entro i primi tre anni di operatività.

Amazon amplia la proprie rete logistica in Abruzzo

Un'ennesima espansione della rete logistica controllata dal gruppo nel nostro paese, approntata con il duplice obiettivo di far fronte alla crescente domanda di ordini derivanti dall'e-commerce e di sostenere l'attività delle PMI che si affidano alla piattaforma per le vendite.

Il nuovo centro di distribuzione sarà attivo a partire dal 2022, con operatori di magazzino assunti al quinto livello del Contratto Nazionale del Trasporto e della Logistica, con un salario d'ingresso tra i più alti del settore. Al via a breve la selezione del personale, dagli operations manager agli ingegneri, fino ai ruoli nelle risorse umane e IT e per coloro che si occuperanno della gestione degli ordini dei clienti. Gli intenzionati a candidarsi possono già trovare le posizioni aperte sul sito amazon.jobs. Questo il commento di Stefano Perego, VP Amazon EU Operations.

Siamo orgogliosi ed entusiasti di espandere la nostra attività con il nostro primo centro di distribuzione in Abruzzo. Negli ultimi dieci anni abbiamo investito in modo significativo nel Paese e abbiamo assunto, in un ambiente di lavoro sicuro, moderno e positivo, migliaia di lavoratori di talento che ricevono salari competitivi e numerosi benefit sin dal primo giorno. Sin dall'inizio della pandemia, Amazon ha investito oltre 11,5 miliardi di dollari a livello globale e introdotto più di 150 nuovi processi per salvaguardare la salute dei nostri dipendenti. L’annuncio di questa nuova apertura rappresenta un’ulteriore prova del nostro impegno nei confronti delle persone e delle comunità locali in Italia. L’aggiunta di questi 1.000 nuovi lavoratori contribuirà ad aiutare Amazon a superare i 12.500 posti di lavoro a tempo indeterminato creati in Italia in poco più di 10 anni, un risultato di cui andiamo particolarmente fieri.

Nulla sarà lasciato al caso nemmeno sul fronte della sostenibilità, con un progetto allineato agli obiettivi per il raggiungimento della carbon neutrality entro il 2040: attenzione al risparmio energetico, gestione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata affidata a un sistema intelligente, dotazione di pannelli solari, postazioni di ricarica per veicoli elettrici e depositi per biciclette.

La struttura sarà la seconda aperta da Amazon in Abruzzo, dopo il deposito di smistamento di San Giovanni Teatino (sempre in provincia di Chieti), entrato in attività nel 2020.