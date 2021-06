Prime Day 2021: questi i prodotti più acquistati in Italia

Le 48 ore di shopping sfrenato hanno reso l'edizione 2021 del Prime Day la migliore di sempre per Amazon. Ad annunciarlo è stata la società stessa, con un comunicato ufficiale in cui viene posto l'accento in primis su un risultato che interessa da vicino il mondo delle PMI: questa tipologia di attività ha registrato una crescita delle vendite (1,9 miliardi di dollari in totale, +100% rispetto allo scorso anno) maggiore rispetto a quella al dettaglio, complice anche la promozione che ha permesso ai clienti di ottenere un buono sconto da 10 euro acquistando i loro articoli.

I più acquistati in Italia su Amazon al Prime Day

Veniamo ai prodotti più venduti per quanto riguarda l'Italia: in cima alla classifica ci sono le cialde di caffè Borbone Respresso (in sconto anche oggi), il detersivo Omino Bianco per la lavatrice (di nuovo in offerta) e le testine Oral-B CrossAction per lo spazzolino elettrico (al momento a -12%). Tutti beni di prima necessitò (sfidiamo chiunque ad affermare che il caffè non lo sia).

In fatto di Made in Italy, i più acquistati sono risultati “Nuvo' 72% Bava di Lumaca Crema Viso Antirughe biologica certificata con Acido Ialuronico”, “Olio di Vinaccioli Aloe”, “VOVEES Artemis Crema Viso Antirughe Idratante Bio con Acido Ialuronico Puro per Giorno e Notte” e “Sedia Telami”.

Sono andati molto forte anche i dispositivi Amazon, ma su questo c'erano ben pochi dubbi considerando gli sconti applicati. Su tutti, la Fire TV Stick 4K ha spopolato, ma anche la linea di tablet Fire ha saputo far registrare ottimi numeri. Parte del merito di questo Prime Day 2021 è da attribuire ad Alexa, che nei giorni dell'evento ha aiutato i clienti a trovare le offerte migliori.