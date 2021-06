Switch HDMI con supporto 4K a soli 6 € su Amazon

Nonostante il Prime Day sia ormai alle spalle, anche oggi non le occasioni su Amazon non mancano: da segnalare quella che permette di acquistare lo switch HDMI di TECKNET al prezzo di soli 6,39 euro. Tra le caratteristiche va citato il pieno supporto alla risoluzione 4K, senza alcun ritardo nella trasmissione delle immagini e del sonoro.

Offerta Amazon su questo switch HDMI

Compatibile con qualsiasi tipo di sorgente (computer desktop e laptop, console videoludiche, set-top box ecc.), può fungere sdoppiando il segnale audio-video per inviarlo a due schermi in contemporanea oppure in senso inverso, connettendo due fonti diverse e passando dall'una all'altra con la semplice pressione di un pulsante. Tutti i dettagli nella scheda del prodotto.

Non necessita di alimentazione esterna. Al prezzo di soli 6,39 euro è davvero un affare, un'ottima offerta Amazon per chi ha esigenza di allestire una postazione dedicata al lavoro o all'intrattenimento, in ufficio così come a casa.