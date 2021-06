Amazon Prime Day: buono promozionale di 10 euro

Come è noto, il Prime Day 2021 si terrà il 21 e 22 giugno. L'azienda di Seattle ha sottolineato però che gli utenti iscritti al servizio Prime possono già trovare numerose offerte e altre saranno disponibili nei prossimi giorni. Per supportare le PMI italiane è disponibile inoltre un buono promozionale di 10 euro che può essere utilizzato per acquistare i loro prodotti.

Buono di 10 euro per supportare le PMI

Il gigante dell'e-commerce offre diverse opportunità alle piccole e medie imprese (quelle che hanno maggiormente subito la crisi economica durante la pandemia COVID-19) per incrementare le vendite online, come l'iniziativa Accelera con Amazon, alla quale ha recentemente aderito anche Confagricoltura.

Il buono promozionale di 10 euro verrà inviato via email a tutti gli utenti che spenderanno almeno 10 euro per l'acquisto di un prodotto venduto dalle PMI tra il 7 e 20 giugno. La somma può essere utilizzata come sconto sul prezzo degli acquisti effettuati durante il Prime Day, quindi entro le 23:59 del 22 giugno. I termini e le condizioni sono disponibili in questa pagina.

A partire da oggi ci sono già numerosi prodotti in offerta, tra cui quelli di Amazon (Ring, eero, Echo). A partire dal 13 giugno si potranno acquistare a prezzi scontati altri dispositivi molto apprezzati dagli utenti, come le Fire TV Stick.

Per accedere alle offerte è ovviamente necessario l'abbonamento al servizio Prime. Il costo è 3,99 euro/mese o 36 euro/anno (i nuovi utenti hanno diritto a 30 giorni gratis). Ricordiamo che l'abbonamento permette di seguire 16 partite di Champions League in esclusiva.