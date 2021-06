Eero, lo sconto è un'esclusiva Prime (ma anche no)

Gli abbonati Amazon Prime hanno una interessante opportunità a disposizione: acquistare tre router mesh della gamma Eero ad un prezzo complessivo che è inferiore a quello del relativo bundle. Così facendo è possibile coprire estesamente qualsiasi abitazione o ufficio, arrivando a metrature decisamente ampie (fino a 460 metri quadri) ad un costo assolutamente unico: 192 euro invece di 259 euro.

Ecco come fare.

Eero, ecco come ottenere lo sconto

L'offerta è relativa al modello unico (non bundle) della gamma eero. Il suo prezzo, che solitamente gravita attorno ai 99 euro, per poche ore è abbattuto a quota 64 euro con uno sconto extra del 35%. Attenzione, però: si tratta di uno sconto riservato ai soli abbonati ad Amazon Prime. Tutti coloro i quali hanno già un abbonamento attivo non debbono dunque far altro che cliccare qui e ordinare quanti Eero possano servire per coprire i propri ambienti nel modo più completo possibile (140 metri cadauno circa).

Chi non è abbonato ad Amazon Prime, invece, può abbonarsi ora sapendo di avere a disposizione 1 mese gratis di prova. Entro questo mese sarà possibile approfittare dello sconto su eero (oggi) e del prossimo Prime Day (21 e 22 giugno). Al termine del mese di prova si potrà liberamente scegliere se tenere attivo l'abbonamento, e godere così della Champions League su Prime Video durante la prossima stagione calcistica, o se interrompere l'abbonamento a costo zero.