Amazon Prime Day 2021: date e dettagli dell'evento, come approfittarne

Il Prime Day 2021 sarà nei giorni 21 e 22 giugno. Con l'edizione 2021 si torna in qualche modo alle origini, con un evento tra la primavera e l'estate che anticipa quello che sarà il Black Friday di novembre. Solo l'anno della pandemia ha costretto ad una rimodulazione dell'appuntamento ma ora, in questa fase di uscita dall'emergenza sanitaria e con la logistica Amazon riorganizzata sui ritmi della “new normality”, il Prime Day può tornare a ruggire nel suo periodo più congeniale.

Amazon Prime Day: 21-22 giugno 2021

Come sempre saranno giornate intense nei quali Amazon riverserà sul marketplace il meglio dei propri sconti e dei propri prodotti, così da creare una parentesi di opportunità speciale per tutti gli utenti abbonati al servizio Prime. Complessivamente sono previste ben 2 milioni di offerte nel giro di poche ore, spalmate tra le 0.01 di lunedì 21 giugno alle 23.59 di martedì 22 giugno, oltre ad ulteriori esclusive per gli abbonati.

Il segreto di Pulcinella, però, è ormai noto. Chiunque può abbonarsi ORA ad Amazon Prime avendo a disposizione un mese gratuito di prova: ciò significa poter andare fino ad inizio luglio senza costo alcuno, sperimentando così i benefici del Prime Day senza costo alcuno. Alla fine del mese si potrà valutare se cancellare l'abbonamento o se mantenerlo: chi lo mantiene entrerà direttamente nel mood della stagione autunnale 2021/22, nella quale Amazon Prime Video (servizio accessibile a tutti gli abbonati Prime) trasmetterà i migliori match della Champions League che vedrà impegnate Inter, Milan, Juventus e Atalanta.

Il Prime Day vuole celebrare i clienti Prime, per questo siamo entusiasti di proporre grandi offerte e consentire in questo modo di risparmiare sui migliori marchi, sugli articoli più interessanti del momento o ancora sui prodotti di piccole e medie imprese. Fin dal lancio nel 2015, Prime Day ha promosso un nuovo modo di fare shopping, acquistare regali, guardare film e serie TV e persino ballare, e siamo orgogliosi di portare avanti questa tradizione. Jamil Ghani, vicepresidente di Amazon Prime

Il formato sarà sostanzialmente quello tradizionale, con offerte last minute a ripetizione ed occasioni da cogliere prima che la clessidra dell'evento vada a terminare. Tra le opportunità particolari, Amazon mette in risalto in particolare:

offerte lampo , da trovare seguendo particolari oggetti di proprio interesse

, da trovare seguendo particolari oggetti di proprio interesse offerte in anteprima , da scoprire con Alexa

, da scoprire con Alexa notifiche, con consigli personalizzati da Amazon

QUESTA PAGINA sarà quella da cui si potrà partire per cercare le proprie occasioni. L'appuntamento è fissato: 21 e 22 giugno, 48 ore di sconti senza pari. Punto Informatico le seguirà insieme a voi per trovare il meglio delle offerte e mettendo in evidenza quelle di maggior convenienza reale.