HTC VIVE Eagle, gli occhiali AI che sfidano Meta

Dopo un lungo periodo di silenzio, HTC torna sulla scena con l’annuncio di VIVE Eagle. Sono degli occhiali AI con caratteristiche simili a quelle già viste nei modelli di Meta e Xiaomi (forse anche di Apple a partire dal 2026). La fase di preordine ha già preso il via, ma si tratta di un prodotto destinato inizialmente in esclusiva al mercato locale di Taiwan. Pesano meno di 49 grammi, montano lenti da sole ZEISS e ospitano auricolari open-ear che non obbligano a indossare cuffie o auricolari.

Smart glasses: è la volta di HTC VIVE Eagle

Sul lato è integrata una fotocamera da 12 megapixel con ottica ultragrandangolare. La batteria da 235 mAh assicura fino a 36 ore di autonomia in standby e circa 4,5 ore di riproduzione musicale, con ricarica rapida magnetica. Per quanto riguarda la privacy e la protezione dei dati, tutte le informazioni sono salvate in locale, tutelate dalla crittografia AES-256 e mai impiegate per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. C’è anche un indicatore LED che si illumina quando il dispositivo acquisisce un’immagine o un video.

Tra le funzionalità smart in dotazione c’è un assistente vocale proprietario a cui rivolgere comandi come Hey VIVE, scatta una foto . C’è poi la traduzione in tempo reale con possibilità di conversione in 13 lingue, incluso l’italiano. Non manca nemmeno il supporto a servizi di terze parti come ChatGPT e Gemini (Google ha acquisito parte del team HTC VIVE). Gli occhiali sono poi in grado di creare note e promemoria, fornire indicazioni (ad esempio sui ristoranti nei dintorni) e altro ancora.

Sono quatto le colorazioni previste per la montatura: Berry, Coffee, Grey e Black. Il preordine è proposto al prezzo di 445 euro (15.600 dollari taiwanesi). Al momento non sappiamo se e quando avverrà la commercializzazione in altri paesi. L’azienda afferma di essere in attesa di ottenere le certificazioni ISO 27001 e ISO 27701.