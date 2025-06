Xiaomi demolisce i Ray-Ban Meta con questi occhiali da 237€

Xiaomi ha appena lanciato degli occhiali smart che fanno tutto quello che i Ray-Ban Meta promettevano ma non riescono a mantenere. Il doppio dell’autonomia, funzioni che Meta si sogna, prezzo più basso. C’è solo un problema… Potremmo non riuscire mai a comprarli (per ora).

Addio Ray-Ban Meta? Xiaomi lancia gli occhiali smart

Mentre Meta si vantava dei suoi Ray-Ban, Xiaomi ha lavorato nell’ombra e ha sfornato Gli AI Glasses. Non sono solo un’alternativa agli occhiali smart di Meta. Li superano praticamente in tutto. Partiamo dai numeri:

Autonomia: 8,6 ore contro le misere 4 ore dei Ray-Ban

Prezzo: 237 euro contro i 299 euro di Meta

Peso: 40 grammi, leggerissimi

Video: 2K a 30fps per ben 10 minuti di fila

Campo visivo: 105° con sensore Sony IMX681 da 12MP (e stabilizzazione elettronica)

Senza contare la montatura in nylon TR90 e cerniere in lega di titanio, e la ricarica USB-C direttamente sull’occhiale.

Meta, inizia a sudare…

C’è una funzione degli occhiali Xiaomi che è davvero interessante: le lenti elettrocromiche che cambiano colore in 0,2 secondi. Basta scorrere il dito sulla stanghetta e le lenti passano da trasparenti a scure (e viceversa) istantaneamente. Non si dipende dalle condizioni metereologiche, si può attivare la modalità “occhiali da sole” in totale autonomia. I Ray-Ban di Meta invece, usano ancora le lenti fotocromatiche, quelle che reagiscono alla luce del sole. Lentamente. A volte anche troppo.

Le funzioni AI degli occhiali smart di Xiaomi che Meta non ha

L’assistente Super XiaoAI integrato negli occhiali Xiaomi fa cose che i Ray-Ban Meta si sognano:

Conteggio automatico delle calorie degli alimenti inquadrati ;

; Traduzione istantanea in oltre 10 lingue ;

; Pagamenti contactless tramite scansione QR e comandi vocali ;

; Trascrizione automatica delle riunioni con riepiloghi.

Non sono solo occhiali smart. Sono un computer indossabile! I Ray-Ban Meta sembrano un giocattolo al confronto. L’unica pecca è che sono disponibili solo in Cina. Per ora, il resto del mondo può solo guardare e sperare in un lancio globale.