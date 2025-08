Apple: occhiali smart con AI in arrivo nel 2026

In base a quelle che sono le più recenti indiscrezioni, Apple sarebbe finalmente pronta a lanciare i suoi tanto chiacchierati occhiali smart, quelli al momento identificati con il presunto nome di Apple Glasses. Diversamente da quanto già vociferato, però, si tratterà di dispositivo incentrato sull’intelligenza artificiale, con una finestra di lancio prevista entro la fine del 2026.

Apple come Meta, in arrivo gli occhiali smart con AI

Andando maggiormente in dettaglio, durante gli ultimi mesi il gruppo capitanato da Tim Cook avrebbe rivisto le sue priorità, mettendo in stop il progetto di una fotocamera per Apple Watch e accelerando invece sull’hardware indossabile con AI integrata.

Secondo le fonti, dunque, gli Apple Glasses non avranno componenti AR come in principio preventivato, ma si concentreranno su funzionalità legate all’AI, avvicinandosi almeno in teoria agli occhiali sviluppati da Meta in collaborazione con Ray-Ban.

A sorprendere è la convergenza con la visione più volte ribadita da Mark Zuckerberg, secondo cui gli occhiali smart rappresentano il form factor ideale per l’AI. Durante l’ultima chiama agli utili, infatti, Zuckerberg ha sottolineato come questi dispositivi possano diventare un’estensione cognitiva imprescindibile nella vita quotidiana, in quanto in grado di vedere e sentire esattamente ciò che vede e sente l’utente. Un concetto che sino a questo momento sembrava piuttosto lontano dal modo di intendere di Apple.

Ad ogni buon conto, resta da vedere se questa convergenza con Meta sia solo apparente o il segnale di un modo di intendere più profondo che sa accomunando i big del settore tech.